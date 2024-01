Novak Djokovic vuelve a sufrir, pero avanza en el Open de Australia

Este Novak Djokovic no es el mismo. Un Djokovic que le cuesta ganar los partidos, tiene numerosos errores, no está cómodo. Pero lo que no cambia es el resultado, donde siempre sale victorioso a pesar de otro mal día. Necesito 3 horas y 12 minutos y cuatro sets para derrotar al australiano Alexei Popyrin por 6-3 4-6 7-6 y 6-3.

Un primer set donde Djokovic estuvo muy solvente con el servicio, esperando las oportunidades de rotura. Las primeras llegaron en el tercer juego, pero las salvó el australiano. En el quinto juego, también tuvo otra opción de break, pero la levantó Popyrin. En el séptimo ya si que no desperdició para quebrar y ganar el siguiente juego con el servicio para cerrar la primera manga.

En el segundo set se le vio con más problemas al número 1 del mundo. El australiano aumentó el ritmo y en sus primeras oportunidades de break las aprovechó para ponerse por delante. Aunque, a la hora de cerrar el set, le pudo la presión con varios errores y doble falta, que provocó el break del tenista de Belgrado. Sin embargo, su reacción llegó en el mejor momento para llevarse la segunda manga con el resto.

