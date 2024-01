Novak Djokovic ha sido un auténtico rodillo este domingo en la pista de Rod Laver Arena donde sólo parecía que había un tenista. Sólo ha necesitado 1 hora y 46 minutos para batir a Adrian Mannarino con un 6-0 6-0 y 6-3.

Le costó a Novak DJokovic el arranque del encuentro y en el primer juego Mannarino tuvo dos bolas de rotura, pero el serbio las salvó y en el posterior juego logró el break para ponerse por delante. A partir de ahí rodillo del número 1 del mundo, que no dejo sumar ningún juego ni en el primer set ni el segundo. Novak ganaba todos los peloteos largos donde sufría del francés, también debido al cansancio de sus tres primeros encuentros donde tuvo que llegar al quinto set. Además de muchos aces hoy del número 1 del mundo, que ha llegado a lograr en el día de hoy un total de 17.

Se lo tomó con broma Mannarino los dos roscos en las dos primeras mangas. En el segundo juego del tercer set, logró su primer juego y el francés fue ovacionado por la pista central. Aunque en el cuarto juego, Djokovic rompió para coger la delantera. A partir de ahí, se centró más en los juegos con servicio para cerrar el encuentro sin problemas.

Con la victoria de hoy Novak Djokovic se ha clasificado a los cuartos de final y ha igualado a Roger Federer como el tenista que más veces ha llegado a los cuartos de final de un Grand Slam. Ambos se sitúan con 58 presencias en la antepenúltima ronda de un grande.

Los dos finalistas de la pasada edición se podían ver en los cuartos de final del Open de Australia. Sin embargo, Taylor Fritz ha derrotado en cuatro sets a Tsitsipas y será el rival de Novak Djokovic, que disputará sus 14º cuartos de final en el Open de Australia.

These two saved the best for last!@Taylor_Fritz97 breaks Stefanos Tsitsipas in a frantic, fantastic final game to take the match 7-6(3) 5-7 6-3 6-3.



It's the American's first win over a top 10 player at a Grand Slam!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/UkTsattSsD