Mucho sol, mucha calor y un gran Taylor Fritz. Pero, como nos tiene acostumbrado Djokovic, ha vuelto a superar a todos los obstáculos. El serbio es el primer semifinalista del Open de Australia al derrotar a Taylor Fritz en cuatro sets tras casi cuatro horas de encuentro que acabó con un 7-6 4-6 6-2 y 6-3.

No le gusta el turno de día a Novak por la calor, aunque lo superó bien contra Mannarino hoy le costó mucho más. También porque Taylor Fritz a pesar de que nunca le había ganado al serbio salió muy decidido a buscar la sorpresa. El encuentro arrancó con altas emociones con 16 minutos de primer juego donde Djokovic tuvo sus primeras bolas de rotura. No fueron las únicas que el serbio desaprovechó en la primera manga, ya que tuvo otras cinco. Incluso Taylor Fritz pudo llevarse el primer set, ya que con un 6-5 tuvo dos bolas de rotura. Ninguno aprovechó sus oportunidades y el primer set se fue al tie-break donde arrolló el número 1 del mundo.

La reacción de Taylor Fritz no tardó en llegar y en el primer juego de la segunda manga logró el break. El serbio con mucha calor se notaba, que estaba sufriendo, también porque el de California decidió subir el ritmo al encuentro. A pesar de eso con un 2-3 y 3-4 tuvo seis bolas de rotura y de nuevo sin convertir ninguna. Frirtz resistía con la ventaja del break y logró el segundo set para igualar el encuentro.

Novak se fue enfadado con sí mismo y en una situación muy poco habitual, no había aprovechado ninguna de las 15 bolas de rotura que había tenido. Sin embargo, eso cambio en el tercer set donde en su primera oportunidad, la 16º bola de break del encuentro, rompió para ponerse con ventaja. Incluso, cerró el tercer set con juego en blanco al resto para empezar el cuarto sacando.

Un cuarto set donde vimos puntos rápidos, ambos centrados en el servicio, pero el número 1 tuvo dos bolas de rotura con el 1-0, pero las salvó Fritz. En el sexto juego, llegó el break del serbio, pero se lo devolvió al estadounidense. Sin embargo, otra vez Djokovic logró juego en blanco al resto y sirvió para cerrar el encuentro.

