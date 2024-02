Rafa Nadal ha anunciado que se perderá el ATP de Doha donde esperaba regresar tras su participación y lesión en el ATP Brisbane. El de Manacor pospone su vuelta para regresar en las mejores condiciones en Indian Wells.

El 2024 arrancó con una gran noticia, la vuelta de Rafa Nadal a las pistas, después de un año sin actividad. En el ATP Brisbane venció con facilidad a Dominic Thiem y después al australiano Jason Kubler. Sin embargo, cayó contra Jordan Thompson en un partido duro de más de 3 horas donde el tenista mallorquín acabó lesionado.

Este miércoles Rafa Nadal ha emitido un comunicado en sus redes sociales donde ha anunciado que pospone su regreso a las pistas. "Me hubiera encantado jugar en Doha, donde el equipo del torneo, así como los fantásticos aficionados de Qatar, siempre me han apoyado enormemente. Desafortunadamente no estoy listo para competir y no podré venir a Doha donde realmente quería estar y jugar de nuevo después de esa inolvidable victoria en 2014. Me concentraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas y el increíble torneo de Indian Well", escribió el español.

