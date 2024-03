Ugo Humbert ha logrado el ATP Dubái levantando su sexto título de su carrera y el segundo del 2024. Ha derrotado en la final en dos sets a Alexander Bublik por 6-4 y 6-3 en apenas 1 hora y 27 minutos.

Una final con dos tenistas que no eran los favoritos para llegar, pero tras eliminar a los dos tenistas rusos la han disputado. El francés venía de derrotar en dos sets al número 4 del mundo y el vencedor en la edición pasada de este torneo, Daniil Medvedev. Mientras que el kazajo se plantó a la final tras la descalificación a Rublev.

El encuentro arrancó con el dominio de los servicios. La primera opción de rotura fue para Bublik en el quinto juego, pero no lo aprovechó. También tuvo dos en el siguiente juego el francés, pero con poco resultado. Todo se decidió con el 5-4 en el marcador donde Ugo no desperdició su segunda opción de bola de set con el resto para llevarse la primera manga.

Mucho antes se rompió el equilibrio en el segundo set donde Ugo Humbert rompió el juego en el cuarto juego. A partir de ahí impecable con el servicio, manteniéndolo todo el encuentro con nueve aces y cero doble faltas, mientras que su rival cometió seis. Todo iba bien hasta el momento que llegó el cerrar el encuentro, y ahí sufrió ya que tuvo que levantar una bola de rotura, que de haberse convertido podría haber cambiado el guion de la final.

