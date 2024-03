Álex de Miñaur vuelve a reinar en Acapulco al derrotar a Casper Ruud en la final por doble 6-4 en casi dos horas de encuentro. Este es su octavo título de su carrera y la segunda vez que gana este ATP 500 en México.

A la final llegaban el tercer cabeza y el sexto del torneo, después de eliminación tempranera de Alexander Zverev, primer cabeza de serie. Casper Ruud se cargó en la semifinal a Holger Rune tras remontar el encuentro y dejar fuera de la final al segundo favorito.

La final se abrió pronto para Alex de Miñaur que en el tercer juego del encuentro y en su segunda oportunidad de rotura lo aprovechó para colocarse por delante. A partir de ahí ya tenía lo más complicado realizado y logró mantener la ventaja, ganando sus juegos con el servicio para hacerse con la primera manga. Su gran juego con 27 golpes ganadores en todo el encuentro marcó la diferencia con el noruego, que sólo pudo hacer ocho.

En el segundo set, parecía que llegaba la reacción de Casper Ruud, que arrancó con un 0-2. Sin embargo, en el siguiente juego respondió el australiano quebrando. En el cuarto juego, Miñaur salvó una bola de rotura importante para colocar el 2-2. Después Alex con un porcentaje de 75% de breaks convertidos volvió a romper en el séptimo juego en su segunda bola de rotura del set. A partir de ahí, ya sólo le quedaba cerrar y lo hizo con el servicio.

The moment @alexdeminaur claimed his second ATP 500 title 🤩@AbiertoTelcel | #AMT2024 pic.twitter.com/Tc88552UO7