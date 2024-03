Alex de Miñaur vuelve a ser el campeón del ATP 500 de Acapulco al ganar por segunda vez consecutiva este torneo. Esta vez ha derrotado en la final a Casper Ruud por un doble 6-4 en una gran final.

Para el tenista australiano de 25 años de edad Acapulco se ha convertido en un gran sitio tras ganar las dos últimas ediciones de este torneo y así lo expresó tras ganar la final: “Acapulco ha sido un muy buen lugar para mí en mi carrera tenística". "La primera vez que gané un ATP 500 fue aquí, y ahora es la primera vez que defiendo un título en mi carrera. Me siento como en casa aquí y es un gran lugar para estar”, añadió Miñaur.

Para revalidar el título no tuvo un camino fácil, sino tuvo que eliminar antes a Tsitsipas en los cuartos de final donde tuvo que darle la vuelta, También le costó superar a Draper, que se acabó retirando o precisamente tuvo un dura batalla con Casper Ruud en la final. Sobre sus sensaciones fueron positivas ya que para él "ha sido increíble". Además comentó que ha ido de menos a más: "Ha sido una semana que realmente no esperaba si soy honesto. Llegué a México sin sentirme lo mejor posible y seguía diciéndome que debía seguir dándome oportunidades. Creo que hoy jugué mi mejor partido del torneo, así que estoy muy contento con eso”.

Make that a PAIR of PEARS for two-time Acapulco champion @alexdeminaur 🏆@AbiertoTelcel | #AMT2024 pic.twitter.com/d5lueUTplT