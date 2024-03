Carlos Alcaraz ha iniciado su defensa del título en Indian Wells. El español ha derrotado en tres sets, 6-7 6-0 6-1 a Matteo Arnaldi, que sólo fue capaz de aguantarle el ritmo durante el primer set. En el segundo y el tercero el número 2 del mundo iba a otro ritmo camino hacía los octavos de final.

Volvió a jugar Alcaraz después del encuentro de exhibición con Rafa Nadal en Las Vegas. Se le vio recuperado de la lesión de tobillo que sufrió en el ATP Río de Janeiro. Su primera opción de rotura llegó en el tercer juego, aunque no la aprovechó. En el séptimo juego del encuentro, el número 2 del mundo logró el primer break, pero lo devolvió en el posterior juego el joven italiano. Con el 6-5 tuvo opción de bola de rotura y set Matteo, peor el español forzó el tie break donde se decidió la primera manga. Muchos errores en este donde acabó llevándoselo Arnaldi para ponerse por delante.

A partir de ese primer set, Carlos Alcaraz cogió el mando del encuentro y sólo le dejó ganar un juego más en todo lo que restaba de partidos. Juegos cómodos con el servicio, donde sólo cedió un punto con el saque en el segundo. Apretó con el resto y todo iba de rosas. Eso si le costó cerrar la segunda manga, ya que salvó su rival cinco bolas de set. Parecido guion en el tercer set donde el murciano logró ganar nueve juegos consecutivos. Arnaldi evitó el segundo rosco en el tercero logando un juego.

Picking up where he left off 🌴@carlosalcaraz wins 12 of the last 13 games to complete the comeback against Matteo Arnaldi, 6-7(5) 6-0 6-1.@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/46UVRm0QoQ