Primer obstáculo superado para Carlos Alcaraz, que se juega mucho esta semana. El tenista murciano defiende el título en Indian Wells y además necesita realizar una buena actuación para poder seguir como número 2 del mundo, porque Sinner está al acecho y se podrían enfrentar en las semifinales.

Sobre las sensaciones de Carlos Alcaraz, ha comentado que ha "llegado sin haber jugado demasiados partidos". Recordemos que después de lesionarse en Río de Janeiro sólo ha disputado un encuentro de exhibición frente Rafa Nadal en Las Vegas. Sobre la lesión del tobillo explicó que pensó en ello todo el tiempo. "No pude entrenar a alta intensidad tanto como me hubiera gustado", dijo el tenista murciano.

Los nervios le pasaron factura en la primera manga

"Tengo que lidiar con ello, pero no gestioné los nervios demasiado bien en el primer set. Me moví y golpeé la pelota de forma diferente. Mi juego es ser agresivo en todo momento. Traté de mantener la calma y esperar mis oportunidades. Cuando te pones nervioso no piensas en ello. No golpeas la pelota como deseas y no te mueves como quieres. Esa es la gran diferencia". Así analizó el primer set Alcaraz, que acabó cediendo la primera manga en el tie-break donde no se encontró cómodo. Además aclaro que no estuvo concentrado al 100% en el partido y eso le hizo "sentir algunos nervios".

Aunque después el tenista español subió el nivel ganando nueve juegos seguidos, logrando un rosco en el segundo set y sólo cedió un juego en la tercera manga. Tras el partido explicó que está "elevando el nivel, sintiéndome realmente bien". "Para alcanzar un buen ritmo tengo que ir paso a paso. Creo que esa es la gran diferencia con respecto al año pasado, añadió.

Carlos Alcaraz durante el duelo de los dieciseisavos de final en Indian Wells. Foto: Getty Images

Sabe la importancia de este torneo, que logró ganar en el 2023; y así lo mostró. "Este es un torneo muy especial para mí. Deseo hacerlo bien. Ha sido el primer partido jugando a alta intensidad y no sabía cómo iba a responder mi cuerpo".

En octavos de final se medirá a Auger-Aliassime. El tenista de El Palmar ya le ganó el año pasado en este mismo torneo en la ronda de los cuartos de final.