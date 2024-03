El tenis español se encuentra en un mal momento, debido a los últimos resultados. Poca representación en las últimas rondas de los torneos importantes e Indian Wells está siendo un ejemplo.

El torneo ya tuvo dos bajas importantes para la armada española antes de arrancar el Masters 1000. Rafa Nadal y Paula Badosa no pudieron superar sus problemas de lesión y a pesar de que ya conocían sus rivales finalmente no han podido estrenarse en el torneo.

En la noche del sábado y madrugada del domingo hemos perdido dos tenistas españoles en el cuadro masculino de Indian Wells. Alejandro Davidovich, que llegó el año pasado este torneo a los cuartos d final ha sido derrotado en su primer partido por el francés de 19 años, Arthur Fils que es el número 43 del mundo. Está derrota le va a suponer al malagueño perder 170 puntos y va a perder bastantes posiciones en el ranking ATP. Menos sorprendente ha sido la derrota de Roberto Carballés Baena que se medía al número 4 del mundo, Daniil Medvedev. El ruso lo ha tenido fácil y ha vencido en dos sets por 6-2 y 6-3.

