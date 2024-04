Tras dos finales perdidas en Miami, Sinner gana y ya es el número 2 en el ranking ATP superando al murciano Carlos Alcaraz. Tras dos sets 6-3 y 6-1 en 1 hora y 14 minutos de partido.

Grigor Dimitrov comenzaba el encuentro de forma contundente ante los fallos del italiano, pero fue el mismo el que dio un paso adelante para liderar esta final disputada en el Hard Rock Stadium.

Grigor Dimitrov no se ha encontrado

Al contrario de cómo venía jugando los partidos anteriores a este, eliminando en dos ocasiones a dos Top 5, no pudo con Sinner. En los primeros juegos del encuentro parecía que estaba en el partido tras una bola de break. Entregó su saque en el cuarto juego. Su revés a una mano ha sido uno de los grandes protagonistas del torneo por el gran parecido al del suizo Roger Federer.

"Emocionado, aparte de no ser ganador, me siento como tal por el cariño del público y por llegar hasta la final". Estas fueron las palabras del tenista búlgaro tras la derrota. También vuelve al Top 10 concretamente al puesto número nueve después de más de cinco años.

Sigue a lo suyo

Con 22 victorias de 23 posibles, Sinner ha conseguido su segundo Masters 1000 e iguala a Carlos Alcaraz con 13 títulos, el único tenista que ha conseguido vencerle en esta racha de resultados tan positivos del italiano. Mañana desbancará al español de ese puesto como número dos y pasará a serlo él solo por detrás de Djokovic.

Jannik no perdonaba ni una y decía lo siguiente al finalizar el encuentro: "Me siento muy orgulloso del resultado". "Comencé sufriendo un poco esta semana. No he tenido demasiado tiempo para adaptarme a esta pista, sabía que iba a ser complicado al principio. Me he ido sintiendo mejor conforme ha avanzado el torneo. La actuación de hoy ha sido muy buena. Estoy orgulloso por cómo he gestionado la situación. No era sencillo, así que fueron dos grandes semanas".