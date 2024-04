En un mensaje publicado en sus redes sociales, el estelar tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá participar del Masters 1000 de Montecarlo, la primera gran cita de la temporada de tierra batida.

Sabía que lo esperaban ansiosamente en el Principado, pero esta vez no estará por culpa de las lesiones, que no puede superar. "Rafa" anunció que no podrá participar de uno de sus competencias favoritas, que lo ha tenido como campeón en once ediciones.

Se trata de otro revés para el tenista, quien tiene en sus vitrinas 22 títulos de Grand Slam y cumplirá 38 años el 3 de junio en pleno desarrollo de Roland Garros (26 de mayo al 9 de junio), tercer Grand Slam del año, el único sobre tierra batida.

“Estoy atravesando un período difícil a nivel deportivo. Lamentablemente debo informarles que no jugaré en Montecarlo. Mi cuerpo simplemente no me permite hacerlo”, escribió quien no disputa un encuentro oficial desde el ATP 250 de Brisbane, a principios de enero de este año, donde realizó su regreso al circuito tras un año de ausencia.

“Aunque sigo trabajando y dando lo mejor de mí cada día con la ilusión de poder participar en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que hoy no puedo hacerlo. No puedo más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato, manteniendo mi ilusión y mis ganas de darme la oportunidad de mejorar las cosas”, añadió Nadal.

Once títulos

Rafael Nadal es el más ganador del torneo de Montecarlo, que lo vio campeón en once ediciones: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018.

El diagnóstico compartido Nadal tras su fallida aparición en el Abierto de Australia 2023 daba cuenta de una lesión de grado II en el psoas ilíaco de su pierna izquierda. A partir de ahí quedó fuera de toda la temporada pasada y recuperado este año retornó al ATP 250 de Bisbarne, donde tomó parte de dos partidos. En primera ronda venció al austriaco Dominic Thiem por 7-6 y 6-1 y luego cedió ante el australiano Jordan Thompson 7-5, 6-7 y 3-6.