A las puertas se ha quedado Roberto Carballés Baena de lograr su segundo título consecutivo en Marrakech. El tenista español cayó frente Matteo Berrettini, que logró la victoria en dos sets, 7-5 y 6-2 tras 1 hora y 47 minutos. El italiano vuelve a ganar un título, algo que no hacía desde el año 2022.

El tenista tinerfeño sumaba nueve victorias de manera consecutiva en Marrakech. Un gran torneo para Roberto, que llegó a la final sólo cediendo un set y fue en los cuartos de final frente el estadounidense Nicolas Moreno De Alboran.

En el segundo juego del encuentro, el español tuvo la primera bola de rotura, que no la aprovechó. Si lo hizo en el cuarto para colocarse por delante. Sin embargo, el italiano respondió en el siguiente juego para igualar la contienda. Con el 5-5, Matteo convirtió el break y acabó cerrando el set. Eso sí, el tenista de Tenerife tuvo tres bolas al resto para forzar el tie-break.

En el segundo set, de nuevo Roberto Carballés Baena estuvo desacertado desaprovechando tres bolas de break. Algo que no hizo Berrettini en el tercer y quinto juego para irse con dos breaks de ventaja, que le permitieron tomar ventaja suficiente para llevarse el partido.

La poca efectividad de Roberto Carballés, que sólo convirtió una bola de rotura de las ocho que tuvo le condenaron en la final. Mientras que el italiano con cinco aces y siendo muy sólido con el primer servicio, logrando ganar el 74% de los puntos que jugó con primer servicio.

Berrettini in control 💪@MattBerrettini wins 5 points in a row to claim the opener against Carballes Baena 7-5!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/sF2iMXByn0