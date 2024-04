Segundo día de cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo donde se han conocido los rivales en la segunda ronda de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El español y el serbio junto a Jannik Sinner son los principales candidatos al primer Masters 1000 sobre tierra batida en el calendario del 2024.

El tenista canadiense de 23 años de edad, que actualmente es el número 35 del mundo ha superado sin muchos apuros a Luca Nardi tras un 6-2 y 6-3 en 1 hora y 22 minutos. Será la segunda vez que se midan en este 2024 con Alcaraz tras enfrentarse en los dieciseisavos del Masters 1000 de Indian Wells donde el tenista nacido en El Palmar tuvo un triunfo cómodo. El duelo se disputará el miércoles 10 de abril en un horario aún por determinar.

El mallorquín después de superar la fase previa ha sido derrotado en manos de Safiullin. Munar plantó cara en el primer set donde acabó cediendo por 5-7, pero fue arrollado en la segunda manga con un 1-6. Roman Safiullin tras este triunfo será el rival del primer cabeza de serie, Novak Djokovic este martes a las 14:00 horas.

Una de las sorpresas de este lunes ha sido la eliminación de Arnaldi, que ha sido superado en una bonita batalla de 2 horas y 38 minutos donde ha acabado ganando el indio Nagal, que es número 93 del mundo.

Stefanos Tsitsipastras dos derrotas de manera consecutiva se ha repuesto superando la primera ronda. Su rival, el serbio Djere se retiró en el segundo set.

Feel better soon, Laslo!



Djere retires 6-3 3-2 down, sending @steftsitsipas into Round 2#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/sc3wPsaA8o