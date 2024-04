Tsitsipas y Ruud protagonizan la sorprendente final en Montecarlo

Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud disputarán el partido por el título en el Masters 1000 de Montecarlo al imponerse en sus respectivas semifinales a Jannik Sinner y Novak Djokovic, en una final sorprendente para ambos.

Stefanos impone un alto nivel y hace suyo el partido

Desde prácticamente el inicio de la primera semifinal los dos tenistas mostraron gran contundencia en sus golpeos, saliendo pues a tomar la iniciativa de los puntos y controlar el ritmo del juego. Tsitsipas, con un tenis con una mezcla de bolas con altura y potencia, cometía contados errores siendo muy dominante con su turno de saque. El tercer juego, Stefanos encadenó varias opciones a su favor y rompió el saque del italiano, situándose 2-1 arriba.

Ante la solidez del griego, el italiano estaba en la obligación de forzar la maquinaria, buscando las líneas y aumentando la velocidad de sus golpes, aunque ello le llevó si cabe a cometer más errores. Para sorpresa de buena parte de la grada, el griego estaba 5-4 arriba y con posibilidad de cerrar el primer set. De hecho, realizando buenos puntos con su derecha, y moviendo por la pista a su rival, se adjudicó la primera manga por 6-4.

En el segundo set cambió radicalmente la tendencia, por lo que sería el italiano el que fue más regular, jugando con margen y cometiendo menos errores no forzados. Rápidamente se situó 2-0 arriba, lo que llevó al griego a pasar por un bache en su nivel tenístico, por lo que en poco tiempo el italiano tenía un 4-1 a su favor. Pese a enfrentar bolas de rotura, Sinner gestionó la ventaja adquirida y se llevó por 6-3 el segundo set.

Pese a un buen inicio del italiano en el último set, el griego encarrila el partido

En los compases iniciales del set definitivo el dominio del italiano era prácticamente absoluto, o eso indicaban los juegos iniciales. Sinner se impuso con velocidad y colocación, con confianza y movilidad, apagando por momentos al griego. Tsitsipas parecía algo más lento, con dificultades para aguantar los peloteos de fondo, por lo que Sinner aprovechó para ponerse arriba 4-2.

Pero en un giro de los acontecimientos, Sinner mostró dificultades a nivel físico, y fue él quien tenía dificultades para desplazarse, por lo que llamó al fisioterapeuta para ser atendido en su pierna derecha. Tras el descanso pertinente Sinner no lograba dominar y debió hacer frente a un 4-4. El griego le dio la vuelta al marcador tomando la delantera con 5-4, y Sinner, cada vez más mermado, cedió el set a favor del griego 6-4 para disputar la final.

Gran inicio de semifinal de Ruud

La semifinal entre Ruud y Djokovic empezó con el noruego saliendo a demostrar su buen tenis ante Djokovic, sin nada que perder, con una buena derecha distribuyendo y rompiendo el saque. Sacó dos juegos de ventaja, y el serbio parecía ir a remolque. Por ello, Casper metió una marcha más para volver a romper, y pese a que el serbio recuperó una rotura, Ruud se impuso en el primer set 6-4 en 50 minutos.

Despierta Novak en el segundo set

Pero el número uno del mundo siempre responde, y en cuanto bajó un poco el nivel Ruud no dudó el serbio para aprovecharlo, gracias a sus golpes profundos y sacando varios juegos de ventaja. Con 0-3 y un set a favor, Casper quiso retomar el dominio del partido, aunque era demasiado tarde, ya que el nivel de los golpeos de Novak no bajó en ningún momento y Ruud no supo revertir la situación, por lo que en 39 minutos de segundo set, Novak igualó el partido, llevándose el segundo set por 6-1.

Ruud reacciona a tiempo y se lleva un meritorio triunfo

Daba la impresión de que el serbio había dado un golpe sobre la mesa, aunque Ruud aún no había mostrado sus mejores cartas. Casper le movió en busca de los espacios y rompió de entrada, y con un tenis del más alto nivel, tuvo un 3-0 que le permitió soñar en el Principado. Djokovic supo en parte revertir esa situación, con golpes extraordinarios hasta igualar el marcador. Pero desde entonces, Ruud presionó aprovechando los errores de Novak en los que volvió a caer, cerrando el partido con 6-4 1-6 6-4.