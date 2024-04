Día especial en la pista Rafa Nadal del Conde de Godó, a pesar de ser sólo la primera ronda. En su estreno el ex número 1 del mundo ha vencido a Flavio Cobolli en apenas 1 hora y 26 minutos tras un 6-2 y 6-3. A pesar de que no ha jugado al 100% ha sabido cómo jugar y aprovechar los fallos de su rival para regresar con victoria y buenas sensaciones.

El 21 veces ganador de Grand Slam volvía a la pista y lo hacía en tierra batida. Algo que no hacía desde el 2022 en el que ganó Roland Garros superando en la final a Casper Ruud.

Ambientazo en la pista central que arropaba a Rafa desde el primer momento. En el primer juego arrancó nervioso con un 0-30, pero le dio la vuelta al marcador para sumar su primer juego. En el cuarto juego llegaron las primeras opciones de rotura para el español, que logró el break. Con el 4-1 pudo sentenciar la primera manga, pero no aprovechó ninguna de las cuatro bolas de rotura que tuvo. Finalmente, cerró el primer set con juego en blanco al servicio y logrando el quiebre.

Flavio salió con otra mentalidad en el primer set y atacó al resto logrando su primera bola de rotura a favor. Aunque con una dejada solventó su primer obstáculo en el encuentro. Además rompió al resto para tomar la ventaja. Varapalo al siguiente juego donde Cobolli logró el contrabreak. Aunque eso no quedó ahí y Nadal volvió a lograr el quiebre definitivo, que le dejó con margen de ventaja hasta el final del encuentro.

VAMOS 🧡 RAFA@RafaelNadal is back in Barcelona with the same result as his last time here: a win‼️ (d. Cobolli 6-2, 6-3).@atptour | @ATPTour_ES | #BCNOpenBS pic.twitter.com/txgx0v6mFB