Rafa Nadal y Darwin Blanch se enfrentaban en un duelo generacional en busca de la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, en lo que podía ser uno de los últimos partidos en la tierra de Madrid para el manacorí y el segundo en un torneo de este nivel para el estadounidense Darwin Blanch, nacido en los Estados Unidos pero residente habitual en España y alumno de la Rafa Nadal Academy.

Buen inicio de Rafa Nadal en la altura de Madrid

Dando a entender que Rafa está en sus últimos compases de su carrera deportiva, Nadal afrontó el partido dándolo todo y con un dubitativo Blanch, lo que aprovechó el manacorí siendo más agresivo en los restos sin demasiados problemas. Por ello Rafa empezó con el pie derecho el partido, tomando pronto buena distancia en el marcador. En el otro lado de la pista Blanch no lograba intimidar mínimamente a Rafa, sino que además cometió muchos errores no forados, fruto evidente de la presión de competir ante su ídolo, como él mismo ha reconocido, en una pista llena en la Caja Mágica. Nunca tuvo opciones de recuperar el servicio y Nadal, a la mínima que subió un poco el nivel, se llevó fácilmente el set inicial por 6-1 en media hora.

El manacorí gana también sin contemplaciones el segundo set

Rafa acabó muy bien el primer set y arrastró esa inercia positiva al inicio del segundo set, y pese a que Blanch seguía sin intimidar a Rafa, Nadal decidía ser paciente y no acabar rápido los puntos, jugando una pelota más aunque no fuera necesario. De esa manera tomaría distancia en el marcador del segundo set, de nuevo con el desgaste justo, lo que le viene bien sabiendo que no está a su máximo nivel físico. De esa manera el español cerró en una hora de partido el encuentro, con un segundo set en blanco, ganando 6-1 6-0, y volviéndose a enfrentar al tenista que le eliminó en Barcelona, Alex de Miñaur, que disputará su primer partido el sábado al ser cabeza de serie y estar exento de la primera ronda.