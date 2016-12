David Ferrer: "Nunca me había visto incapaz de luchar por los partidos"

David Ferrer |Foto: Rodri J Torrellas (VAVEL)

El alicantino David Ferrer ha completado una temporada muy negativa para sus intereses, terminando en la posición número 21 ATP. El jugador de Javea siempre ha destacado por tener un físico privilegiado y ser un jugador que para ganarle te obliga a sacar tu mejor tenis y no darlo por muerto bajo ninguna circunstancia. En esta temporada esto no ha ocurrido y ha perdido dos de sus principales virtudes como son la regularidad y la solidez desde el fondo de la pista. Esto ha provocado un desplome en el Ranking del tenista español que ha pasado de tener una posición consolidada en el Top 10 a caer más allá del Top 20. Sobre los problemas de esta temporada y como encara la próxima temporada ha hablado para El País en una entrevista muy íntima y interesante.

El ex número 4 del mundo reconoce que está temporada ha sido muy extraña para él y que no se ha encontrado cómodo en ningún momento. “Estuve como dos o tres sin rumbo, algo que nunca antes me había pasado”, afirma David. “A otros ya les había pasado, pero a mí era la primera vez. Nunca me había visto incapaz de luchar por los partidos. Siempre me ha movido la ambición de ganar y esta temporada ha sido la obligación de seguir ahí lo que me ha empujado, pura inercia”, se sincera el español que ha visto como después de un gran inicio de temporada en el Open de Australia donde hizo cuartos de final su tenis fue menguando hasta en determinados momentos parecer otro jugador.

“Estás cada vez más obligado a ganar cuanta mayor presión y mejor ranking tienes. Es una carga constante. Llega un momento que afecta por completo a tu cuerpo y mente y necesitas desconectar o parar un tiempo”, explica un David Ferrer que si por algo ha destacado especialmente es por tener uno de los mejores físicos de todo el circuito ATP y ahora a sus 34 años empieza a ver cómo los años le pasan factura. “Hubo un momento en el que perdí la noción de competir, perdí mi esencia”, recalca el ex finalista de Roland Garros.

Muchas personas han aprovechado el bajón en este 2016 para anticipar el final de la carrera del jugador alicantino pero según palabras del propio Ferrer, su final todavía no está cerca y le quedan ganas y fuerzas para seguir trabajando y luchando por recuperar su mejor tenis y volver al lugar que le corresponde en el ranking. “Me veo con ilusión y ganas de seguir jugando, esto es lo más importante. Sigo estando motivado por conseguir más títulos y sentir grandes emociones sobre la pista, en la Copa Davis por ejemplo”, apunta el de Javea. “Si no fuera así me quedaría en mi casa, nadie me obliga a viajar ni a jugar”, se sincera.

“Asumo que no volveré a ser de nuevo un tenista y experimentar lo que siente en una pista. Por lo que quiero aprovechar todo esto lo máximo posible. No he pensado en dejarlo”, recalca un David Ferrer que siempre ha sido tildado por ser un jugador meramente físico, sin embargo para David esto es positivo porque habla muy bien del trabajo que ha tenido que hacer para estar a ese nivel. “No me quejo para nada de mi carrera. Que te describan como una persona que se supera a sí misma, que es luchadora, es muy positivo. Al fin y al cabo, llegar a ser el número 3 del mundo siendo solo fuerte físicamente es imposible”, apuntó el español.

Para finalizar fue preguntado acerca de uno de sus mayores rivales históricamente que también está en horas bajas, Rafael Nadal. “Rafa aún tiene sus opciones de ganar Grand Slams. ¿Por qué va a querer dejarlo? ¿Por qué no puede volver al número uno? Está en el top 10 y todavía disfruta”, piensa un Ferrer que afirma que uno de sus principales objetivos para la próxima temporada es intentar ganar la Copa Davis de nuevo. “Hay equipo para ganar la Davis. Es difícil, pero España tiene uno de los mejores equipos. Diría que solo hay tres o cuatro naciones del nivel de España en cuanto a tenistas del alto nivel”, finaliza David Ferrer.