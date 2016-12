Pablo Carreño: "Ha sido sin lugar a dudas el mejor año de mi carrera" (Foto: Zimbio)

El tenista español y número 25 del mundo, Pablo Carreño, concedió una entrevista para AS, donde analizó su mejor temporada deportiva, confirmando que con esfuerzo y trabajo se puede llegar lejos en el mundo del tenis.

Pablo Carreño afirmó que ha sido la mejor temporada individual de toda su carrera deportiva, donde ha comenzado a estrenar su palmarés individual: "Ha sido sin duda la mejor de mi carrera en cuanto a títulos, ránking y nivel de juego. He dado un salto de calidad y soy mejor jugador que el año pasado. Por suerte se ha demostrado en la pista. Por eso han llegado los primeros títulos de mi carrera".

Preguntado por cual ha sido su mejor momento en este 2016, el tenista gijonés lo tiene bastante claro, el título en Winston-Salem: "Cuando gané el torneo de Winston-Salem. Fue precioso, porque es algo que recordaré toda mi vida. Estrenar tu palmarés es algo con lo que sueñas".

Muchos aficionados siguen de cerca a Carreño, y es que es el tenista con mayor proyección en el tenis español, debido a su edad y calidad: "Te vas acostumbrando, hay veces que cuesta mucho, sobre todo ahora qué está de moda decir que no hay gente joven buena, que no hay relevo de calidad para los Rafa Nadal y compañía. En España ha habido siempre buenos tenistas, en el top-10 y ganando Grand Slams, con números uno del mundo, incluso. Eso hace que la gente tenga las expectativas muy altas. No es fácil para los que venimos detrás. Yo me veo bien, cómodo y puedo seguir creciendo. Voy a intentar llegar a lo máximo posible. Pero llegar a donde han llegado Rafa, David, Costa o Corretja, es muy complicado".

Pablo Carreño añadió que iba a pelear en este 2017 para entrar en el Top ten o top 15 del mundo, algo que va a estar complicado viendo los grandes tenistas que vienen peleando año tras año para ello: "Voy a pelear hasta el final. Trabajo duro para escalar puestos. No sé si el año que viene seré el décimo del mundo, pero el objetivo es entrar ahí. Poco a poco, siguiendo con mi evolución, sin prisa. Nunca lo he hecho. Alguno pensará que en el año pasado o hace dos debería haber estado a mi nivel actual. A otros les sorprenderá mi evolución. Voy a seguir haciendo mi camino y llegaré lo más lejos posible.

Para finalizar, el tenista español afirmó que su referente en el tenis es David Ferrer, ya que Rafael Nadal es una leyenda e imposible de igualar: "David Ferrer es mi referente, porque ha conseguido estar muchos años entre los cinco mejores del mundo y eso no es nada fácil. Es bueno fijarse en jugadores como él, no solo en Rafa Nadal o Djokovic, que son monstruos prácticamente irrepetibles. David ha dado lo máximo con lucha y pundonor y los que estamos detrás le vemos más cerca, aunque aún está muy lejos", concluyó el tenista nacido en Gijón.