Del Potro se da un homenaje en Tandil

Del Potro celebra su victoria ante Cilic durante la final de la Copa Davis. Foto: zimbio.com

Como lo que es, un auténtico héroe. Así fue recibido Juan Martín Del Potro en Tandil, la ciudad que lo vio nacer hace ya 28 años, tras ser el principal artífice del triunfo de Argentina en la final de la Copa Davis 2016 ante Croacia, ayudando a conquistar de esta manera la primera y ansiada enlasaladera para su país.

Del Potro comenzará el 2017 en Auckland, torneo que se disputará durante la segunda semana de enero La multitud congregada en la Plaza de la Independencia se acercó para homenajear y brindar el mayor cariño posible al indiscutible líder de la selección argentina. Del Potro fue recibido por el intendente de la ciudad, Miguel Lunghi, en el Palacio Municipal de la ciudad tandilense. Además, el argentino recibió un obsequio en nombre de toda la comunidad tandilense.

"He tenido que sufrir mucho durante toda mi carrera. Con dos lesiones de muñeca temí el no poder volver a jugar más. Este año he podido venir en dos ocasiones a este balcón: tras ganar la medalla de plata en Río y ahora con la Copa Davis en la mano. Esto es lo que he soñado durante toda mi carrera y por suerte las he podido vivir este año. El objetivo está cumplido, logramos traer la copa a Argentina, algo que el país deseaba desde hacía mucho tiempo. Ahora ya puedo dormir tranquilo", expresó Del Potro desde el balcón de la sede de la intendencia.

Para culminar el homenaje y por si esto no fuera poco, Del Potro pudo disfrutar de un concierto musical de la banda "Fisión", que brindó un recital en honor del mejor tenista argentino del momento. Después de todad las emociones vividas y ya con el ambiente más tranquilo, Del Potro ofreció una rueda de prensa desde el salón Blanco del Palacio, donde, entre otras cosas, comentó que aún no tiene entrenador para la próxima temporada, la cual abrirá en el torneo ATP 250 de Auckland (Nueva Zelanda), un torneo que el ex número cuatro del mundo ya sabe lo que es ganar. Lo hizo en 2009, al derrotar al norteamericano Sam Querrey por un doble 6-4. El torneo de Auckland se disputará durante la segunda semana de competición, del día nueve al catorce de enero.