Venus Williams: "Estar en Auckland será una fantástica manera de comenzar el 2017" (Foto: Zimbio)

La tenista estadounidense y actualmente situada en el puesto número del ránking WTA, Venus Williams, concedió una entrevista a la WTA donde analizó como ha sido su pretemporada y que espera conseguir en 2017.

No ha sido un año muy bueno para Venus en cuanto a títulos se refiere, ya que tan solo conquistó Kaohsiung, pero ha tenido numerosas proezas a lo largo de la pretemporada, un ejemplo de ello ha sido alcanzar las semifinales de Wimbledon, donde superó a los talentos más brillantes del juego para convertirse en la semifinalista de mayor edad en un Grand Slam en 22 años.

Venus Williams admitió que se encuentra ya preparando la nueva temporada, donde iniciará en Auckland, un torneo que servirá para coger ritmo para el gran torneo de invierno, el Open de Australia. La hermana mayor de las Williams afirma que se ha estado preparando cambiando gimnasia y pista constantemente para adquirir ritmo de competición: "He estado trabajando duro en el gimnasio y volviendo a la pista", dijo Williams recientemente. "Me encanta el juego, realmente me encanta el desafío. Ha sido una parte de mi vida que es difícil imaginar la vida sin ella", afirmó.

La tenista estadounidense no tiene otra cosa en mente que la de prepararse a tope para estar en plena forma en el inicio de temporada en tierras oceánicas, donde dará comienzo el primer Grand Slam de la temporada, donde no tiene buenos recuerdos en estos últimos años: "Estoy preparándome para 2017 como estoy seguro de que todo el mundo lo está", añadió la hermana de Serena.

Para finalizar, Venus Williams habló de su presencia en el WTA International de Auckland, donde ha podido confirmar su presencia, actuando como una de las cabezas de serie del torneo australiano: "Estoy muy emocionada de volver a Auckland, que es una de mis paradas favoritas en el circuito. Será bueno tener a Serena allí también este año. Estar en Auckland será una fantástica manera de comenzar el 2017 y realmente estoy deseando que llegue", concluyó la tenista estadounidense.