Lorenzi: "Mi posición en el ránking es el resultado del esfuerzo de todo el año"

Lorenzi durante el pasado ATP 500 de Basilea | Foto: zimbio.com

Para Paolo Lorenzi la edad no es un problema. Al contrario, al veterano tenista italiano de 35 años el hecho de hacerse mayor parece que le sienta mejor que nunca. En una entrevista al medio de su país Tennis World Italia, el romano repasó el que ha sido, con toda seguridad, el mejor año de su carrera. Un 2016 en el que el tenis de Lorenzi ha alcanzado su máxima expresión demostrando que, si trabajas duro y te apasiona lo que haces, puedes lograr tu mejor nivel pasada la treintena.

El balance de victorias y derrotas de Lorenzi en toda su carrera es de 72-119, este año 26-25.​ Entre otras cosas, el italiano ha conseguido su primer título ATP en la tierra batida de Kitzbuhel (Austria) al batir al georgiano Nicoloz Basilashvili por 6-3 y 6-4. También destacan las semifinales alcanzadas en el ATP 250 de Quito (Ecuador) y los cuartos de final en los de Bucarest y Buenos Aires, en el que cayó ante el español Rafael Nadal.

En cuanto a Grand Slams se refiere, Lorenzi dejó su sello en el US Open, torneo en el que alcanzó la tercera ronda, en la cual puso en verdaderos aprietos al actual número uno del mundo, el escocés Andy Murray, al que logró arrebatarle un set. Precisamente Lorenzi se refirió a su rendimiento en los grandes torneos al afirmar que "me esforzé mucho en los tres primeros Grand Slams de la temporada, pero no conseguí ganar ningún partido. Afortunadamente, en Nueva York lo hice mejor y pude sacarme la espina ".

Todo este gran rendimiento ha posibilitado que Lorenzi haya terminado el año como el mejor tenista italiano del momento. Actualmente es el número 40, pero en septiembre llegó a estar el 35. "Ni en mis mejores sueños podía imaginar una temporada así. El ránking que tengo en este momento es el fruto de todo un año de trabajo duro, desde el primer día hasta el último", afirmó el tenista de Roma. Uno de los objetivos que se marca para 2017 es vencer por primera vez a un topten. Para ello Lorenzi admite que deberá mejorar con el servicio, algo que ya ha hecho este año pero que todavía no es suficiente para vencer a los mejores del mundo. Lo que sí esta claro es que el italiano no pierde su pasión por el tenis y que el año que viene trabajará para seguir mejorando.