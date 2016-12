Maria Sharapova: "Volver a pisar una pista de tenis, significa mucho para mi"

Google Plus

Maria Sharapova en el Mutua Madrid Open 2015 | Foto: Dani Mullor - VAVEL

Ha sido una de las bajas más sensibles del circuito femenino en este 2016. La rusa Maria Sharapova regresará oficialmente al circuito el próximo mes de abril tras la sanción impuesta debido al positivo por dopaje que se la detectó en el pasado Open de Australia. Masha volvió a una pista para jugar el partido de exhibición en Puerto Rico ante Mónica Puig.

La rusa se mostró muy contenta y muy feliz de volver a la pistas. "Para mí, significa jugar de nuevo después de muchos meses. He estado entrenando sin descanso desde marzo. El tenis ha formado parte de mi vida desde que era muy pequeña y no es fácil estar tanto tiempo parada", comentaba la jugadora rusa. "Estoy muy feliz de volver a ser parte de este deporte. Lo echo mucho de menos y no puedo esperar", se mostraba impaciente Maria.

El pasado 26 de enero, se hizo un rutinario control de dopaje en el Open de Australia en donde se la detectó el positivo por haber consumido la sustancia del Meldonium, un medicamento que estaba tomando desde hacía diez años y que también aparece en la lista de sustancias prohibidas desde el 1 de enero. La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció el pasado mes de junio una sanción de dos años, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), anunciaba este pasado mes de octubre que se reducía la sanción a quince meses tras el recurso presentado por la tenista rusa.

Haciendo mención a su vuelta, la rusa se mostró más que impaciente por volver a una pista de tenis y por regresar de nuevo al circuito femenino después de tanto tiempo de inactividad: "No será fácil la vuelta. Quiero sentir de nuevo el tenis corriendo por mis venas. Llevo mucho tiempo parada, lo necesito", señalaba Maria Sharapova.

Además de hablar sobre su esperada vuelta, la jugadora rusa tuvo palabras de elogio para su rival de la exhibición, a la cuál homenajeó debido a su logro de oro olímpico este pasado verano: "No fue sólo un logro para ella, también lo fue para todo su país. Se ha convertido en una fuente de inspiración para todos los jóvenes de la isla. Esto seguro que anima a todos los jóvenes a escoger un deporte, sea cual sea", finalizaba la ex número uno del mundo.