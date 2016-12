Andy Murray, personalidad deportiva del año para la BBC

La consolidación de Andy Murray como el mejor deportista británico de todos los tiempos parece inevitable. El escocés recibió ayer por tercera vez el prestigioso BBC Sports Personality of the Year, que le acredita como el mejor deportista británico del 2016. El galardón se suma al de 2013 y 2015, conviertiendo a Murray en el primer deportista nombrado BBC Sports Personality of the Year en tres ocasiones.

Ausente en el Birmingham's Genting Arena, sede en la que se celebró la gala anual, el de Dunblane recogió su premio desde Miami, ya inmerso en la pretemporada. "Ha sido un año increíble para el deporte británico. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de él", confesó.

Un año para el recuerdo

El galardón conlleva especial mérito este 2016, año en el que el Team GB llevo a cabo una actuación brillante en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro. Andy fue uno de los protagonistas del evento al revalidar el oro en categoría individual y colgarse su tercera medalla olímpica, tras las dos consegudias en Londres 2012.

Su segunda corona en Wimbledon y el ascenso al número uno mundial, tras un espectacular último tramo de temporada, han decantado a su favor la votación.

El escocés ha doblado en votos (247.419) al triatleta Alistair Brownlee, segundo clasificado (121.665). Tercero ha sido el jinete Nick Skelton (109.197), que a sus 58 años se convirtió en el segundo campéon olímpico más veterano en la historia de Gran Bretaña.

Precisamente Skelton fue el protagonsita del momento cómico de la gala. En su discurso, Murray admitió que su esposa, Kim Sears, le confesó que su voto había sido para el veterano jinete. "No ha sido muy inteligente, teniendo en cuenta que las navidades están a la vuelta de la esquina...", bromeó.

Los otros galardonados

Aunque Murray se llevó el premio gordo, no fue el único galardonado La hazaña del Leicester City tuvo su reconocimiento en la gala en la gala de Birmingham. La gimnasta Simon Biles recibió el premio a la mejor deportista no británica, mientras que la nadadora paralímpica Ellie Robinson, campeona en Río con tan solo 15 años, fue nombrada como mejor deportista joven del año.

La increible hazaña del Leicester City en la Premier League también tuvo su reconocimiento, con los premios a mejor equipo y mejor entrenador para Claudio Ranieri.

La leyenda Michael Phelps, que llegó en Río a los 23 oros olímpicos, fue galardonado con el premio "a toda una vida".