Petkovic cambia de entrenador y Mladenovic rompe con el suyo

Google Plus

Mladenovic durante el pasado Mutua Madrid Open. Foto: zimbio.com

El 2016 se acaba pero el baile de entrenadores en el circuito WTA sigue su curso. Esta semana ha sido el caso de la alemana Andrea Petkovic y de la francesa Kristina Mladenovic, dos jugadoras que han decidido romper con sus respectivos entrenadores con el objetivo de retornar a su mejor nivel tras una temporada bastante pobre por parte de ambas.

El balance de Petkovic en 2016 ha sido de 20 victorias por 22 derrotas

El rendimiento de Andrea Petkovic durante este 2016 ha dejado bastante que desear. La alemana, ex topten, ha finalizado el año fuera del top50, concretamente en el puesto 56 del mundo. Su mejor resultado fue la penúltima ronda alcanzada en Doha a finales de febrero, un botín demasiado escaso para una jugadora aspirante siempre a cotas mucho más altas. Todo esto la ha llevado a prescindir del que hasta el momento era su entrenador, el belga Simon Goffin, hermano del también tenista David Goffin. Poco ha tardado la germana en encontrar sustituto para Goffin. Se trata de su compatriota Sascha Nensel, de 46 años y que ha llevado las riendas de, entre otros jugadores, Julia Goerges y Dusan Lajovic. Nelsen, además, es el actual director de 'Tennis University', una academia de tenis de alto rendimiento.

Mladenovic, por su parte, tampoco ha encontrado su mejor inspiración durante este año. La francesa partía como la número 29 del mundo en enero para terminar cayendo hasta la posición número 42 del ránking de la WTA. No ha sido una catástrofe, pero sí un paso atrás. Quizá una de las causas de su bajo rendimiento en el circuito individual se deba a su gran año en dobles, en el cual junto a su compatriota Caroline Garcia, se ha llevado los títulos de Roland Garros, Madrid, Charleston y Sttutgart, además de finalizar el 2016 como la mejor pareja del mundo. Pero sea como fuere, la tenista de 23 años ha decidido romper con su compatriota Georges Goven e iniciar una nueva etapa. La francesa explicó las razones de la ruptura al diario L' Equipe: "Discutimos y decidimos que hasta aquí habíamos llegado. La temporada fue muy buena, no estoy preocupada", afirmó. De momento, todavía no se sabe a quién elegirá Mladenovic como compañero/a de viaje para el año que viene.