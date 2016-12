Roger Federer: "Estos seis meses de descanso era el tiempo que requería para sanar"

Roger Federer esperando un saque en el Mutua Madrid Open | Foto: Dani Mullor - VAVEL

El 2016 posiblemente ha sido la temporada más complicada de Roger Federer desde que llegó a la élite, y es que después de caer lesionado durante ni más ni menos que diez semanas, o lo que es lo mismo dos meses, el tenista suizo regresaba a las pistas en Montecarlo, volviendo a tener que tomarse un parón por lesión en Madrid, continuando en Roma con una derrota, para tampoco poder hacto de presencia en Roland Garros, regresando a las pistas sobre la hierba de Stuttgart, Halle y Wimbledon, el cual sería el último torneo del curso para el suizo al anunciar este que la lesión de rodilla que sufría no le permitiría volver a las pistas en la temporada.

Después de catorce años consecutivos terminando entre las diez mejores raquetas del mundo, Federer concluía la campaña en décimo sexta posición, poniendo fin también a una espectacular racha de no ser capaz de alzar ningún título desde el año 2000. Roger volverá a las pistas en la Copa Hopman, formando tándem con Belinda Bencic, torneo que se disputará del uno al seis de enero sobre la ciudad de Perth, y el cual servirá de pistoletazo al 2017 para el suizo, que afronta la temporada con las ganas e ilusión propias de un tenista que atesora su clase.

"Novak no jugó muy mal en la segunda mitad de año, pero lo que pasó fue algo extraordinario, Murray fue capaz de lograrlo, y ahí es donde me quito el sombrero"

Como no podía ser de otra manera, al no poder competir en la mayor parte de los torneos del 2016, Federer asume que se le pasó por la cabeza retirarse, tomando la decisión de seguir en activo con más ganas que nunca, sin dejar de estar pendiente del tenis en ningún momento. "Estoy incluso refrescado y rejuvenecido, tuve ese sabor de la retirada, creo que fue realmente emocionante y bueno para nosotros tener ese tiempo de desconexión con mi familia. Me sorprendió mucho porque cuando alguien empieza una temporada como lo hizo Novak, logrando su sueño de ganar Roland Garros y su cuarto Grand Slam consecutivo, obviamente que no hay manera en el mundo que nadie, ni siquiera los jugadores, empiecen a pensar que otro tipo puede terminar el año como número uno, Novak no jugó muy mal en la segunda mitad de año, pero lo que pasó fue algo extraordinario, Murray fue capaz de lograrlo, y ahí es donde me quito el sombrero", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, 2017 promete emociones fuertes y Roger Federer se tendrá que batir en duelo con Novak Djokovic, Andy Murray y Rafael Nadal para conquistar los torneos. "Creo que en realidad esto hace que se cree una buena historia para el año que viene, Andy tiene una buena historia, Novak también, Rafa, obviamente, siempre es una buena historia… y mi vuelta ojalá que sea una historia agradable de seguir, también, sólo creo que la rodilla y el cuerpo necesitaban frenar y estos seis meses de descanso era el tiempo que el cuerpo y la rodilla requerían para sanar", concluyó.