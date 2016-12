Rafael Nadal: "Últimamente he sufrido más que disfrutado"

Rafael Nadal sonriente tras un partido | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Llegó en el mejor estado posible de forma a los torneos de tierra batida, coronándose campeón de Montecarlo y Barcelona, además de sucumbir en semifinales del Mutua Madrid Open, pero todo cambió en Roland Garros, cuando el tenista mallorquín se vio obligado a retirarse del torneo galo por culpa de una lesión en su muñeca izquierda, la cual posteriormente le impidió estar en el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, teniendo la mente puesta por completo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, cita en la que concluyó en cuarto lugar en el cuadro de individuales para coronarse campeón junto a Marc López en la cita de dobles, concluyendo la temporada sin apenas buenos resultados en el cuadro individual, conquistando el China Open junto a Pablo Carreño en la modalidad de dobles. Nadal afronta con ganas e ilusión el 2017, habiéndose coronado recientemente el Campeonato de España formando pareja con Marc López, su socio perfecto.

"En dobles, conseguir una medalla junto a uno de mis mejores amigos es algo que es una alegría compartida y algo especial para mí"

Tras haber sufrido un sinfín de problemas en la pasada campaña, Nadal se ha preparado a conciencia para regresar a las pistas con fuerza. "Últimamente he sufrido más que disfrutado, estoy trabajando muchísimo para llegar bien a la temporada siguiente. Hago las cosas lo mejor que sé para empezar bien, va a ser un comienzo de temporada no fácil porque llevo meses sin competir, forzar en los Juegos Olímpicos me causó un edema en la mano, pero llevo semanas entrenando a un buen nivel y físicamente me encuentro bien con ganas de empezar la temporada", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Rafael Nadal asume que uno de los momentos más importantes de su carrera fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde terminó en cuarta posición en individuales y conquistando la medalla de oro en dobles. "Como unos Juegos, no hay nada, compartir con el resto de compañeros esta competición es especial y único, Pekín y Río los disfruté al máximo. En dobles, conseguir una medalla junto a uno de mis mejores amigos es algo que es una alegría compartida y algo especial para mí, muy feliz de compartirlo con alguien como Marc", concluyó.