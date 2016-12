Anuario VAVEL 2016. Svetlana Kuznetsova: los viejos rockeros nunca mueren

Google Plus

Fotomontaje: Adrián Cobo - VAVEL.

Llegar a la élite en el deporte profesional está al alcance de muy pocos privilegiados, pero mantenerse en la cúspide es aún más complicado. La irrupción de jóvenes talentos, la presión y las crecientes exigencias hacen muy difícil pertenecer a la cima de cualquier deporte durante varios años. Y en un deporte como el tenis, donde el aspecto mental es tan determinante, este reto es mayúsculo. Sin embargo, siempre hay ejemplos que, a base de trabajo y sacrificio, logran imponer su calidad para estar entre las mejores. Svetlana Kuznetsova es una de las tenistas que puede presumir de ello, pues acumula más de diez años entre las mejores jugadoras del planeta y no da indicios de que puedan desbancarla fácilmente de esas posiciones de privilegio.

Nacida en San Petersburgo, Kuznetsova viajó con 15 años a España (donde reside hoy día) a recibir formación y entrenamiento tenístico. Así, la tenista rusa se hizo profesional en el año 2000, si bien no fue hasta dos temporadas después cuando comenzó a aparecer por los torneos más importantes del calendario. Ese mismo año conquistó tres títulos, pero fue en 2004 cuando Svetlana cumplió uno de sus sueños: conquistar el US Open. Ese año llegó a ocupar la tercera posición de la clasificación de la WTA, pero sus éxitos no iban a terminar ahí. Tras alcanzar la final de Roland Garros en 2006, tuvo que esperar hasta 2009 para lograr el trofeo en la capital francesa.

Inicio prometedor

Tras un año complicado, Svetlana Kuznetsova ha protagonizado una gran temporada 2016, volviendo a demostrar que tiene talento, calidad, y además, una solidez física y mental al alcance de muy pocas tenistas. El año no pudo comenzar mejor para la jugadora de San Petersburgo, pues el 10 de enero se hacía con el título en Auckland, el 16º de su carrera, tras superar a la puertorriqueña Monica Puig. En Australia, la jugadora rusa no estuvo a la altura de las expectativas y cayó en segunda ronda, teniendo que esperar hasta Miami para volver a jugar a un gran nivel, cayendo únicamente en el último encuentro del torneo.

Kuznetsova acumula más de diez temporadas en la élite del tenis

En tierra batida, la superficie favorita de Kuznetsova, las sensaciones fueron agridulces para la tenista de San Petersburgo. En Praga y Roma, 'Sveta' llegó a las semifinales y a los cuartos de final respectivamente, mientras que en Madrid y Roland Garros, sus derrotas llegaron en primera ronda y dieciseisavos de final respectivamente. Tampoco trajo buenos resultados para la rusa su paso por la hierba, y su mejor actuación llegó en el tercer Grand Slam del año, donde cayó también en la ronda de dieciseisavos.

La jugadora rusa comenzó el año logrando el título en Sydney | Foto: zimbio.com

'Sprint' final

Tras un discreto paso por territorio norteamericano, fue en el continente asiático donde regresó el mejor nivel de Svetlana Kuznetsova, que le permitió entrar en la lucha por disputar las WTA Finals de Singapur. La jugadora afincada en España llegó hasta las semifinales en Wuhan y Tianjin, quedándose muy cerca de certificar su billete para el torneo que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada. Pero, como si de un golpe del destino se tratase, 'Sveta' consiguió el ansiado pase a Singapur en casa, en Moscú. La jugadora nacida en San Petersburgo se impuso en la final a su compatriota y logró la última plaza para el último torneo del año.

'Sveta' ha sumado dos títulos en 2016

Y fue en dicho campeonato donde Kuznetsova demostró una vez más su capacidad de sufrimiento y su carácter competitivo, el mismo que le ha llevado a mantenerse en la élite durante más de 15 años. Encuadrada junto a Radwanska, Pliskova y Muguruza, la tenista rusa no figuraba en las quinielas para superar la Round Robin, pero fue capaz de revertir la situación después de firmar una excelente primera fase. Svetlana se impuso a la jugadora polaca y a la checa y, gracias a otros resultados, certificó su presencia en las semifinales del torneo, llegando a permitirse el lujo de perder ante la hispano-venezolana. Seis años después de su última participación y tras superar por primera vez en su carrera la Round Robin, Kuznetsova no pudo llegar más lejos y claudicó ante la posterior campeona del torneo, la eslovaca Dominika Cibulkova.

Kuznetsova se quedó a las puertas de su primera final en las WTA Finals | Foto: zimbio.com

2016 ha servido para comprobar que Svetlana Kuznetsova aún tiene cuerda para rato y que, si las lesiones le respetan, puede pelear contra las mejores tenistas del planeta por todos los títulos que dispute. Su carácter guerrero e inquebrantable, su solidez mental y su talento pueden convertir a esta jugadora rusa en una de las grandes protagonistas de la próxima temporada.