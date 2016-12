Soares: "Ojalá pueda completar el Grand Slam"

Bruno Soares y Jamie Murray levantan el trofeo que les acredita como la mejor pareja del mundo. Foto: zimbio.com

Bruno Soares ha vivido con toda seguridad el mejor de su carrera como doblista. El brasileño ha finalizado el año como el tercer mejor doblista del ránking ATP y junto a su actual pareja, el británico Jamie Murray, ha conseguido levantar dos títulos de Grand Slam (Australia y US Open) para terminar el año como la mejor pareja del mundo. En declaraciones a la web oficial de la ATP, Soares hizo balance del 2016 y también realizó un repaso de lo que ha dado de sí su carrera como tenista, amén de los diferentes compañeros que ha tenido hasta ahora en la pista.

A sus 34 años, Soares es toda una refencia tanto en la modalidad de dobles como en el dobles mixtos. En su carrera atesora 23 títulos ATP como doblista​ Su pasión por el tenis comenzó con tan sólo cinco años. En Bagdad (Marruecos) dio sus primeros raquetazos y cuando regresó a su ciudad natal, Belo Horizonte, siguió jugando y tuvo la oportunidad de conocer a su compatriota Marcelo Melo, el cual sería su compañero años más tarde. Con Melo, Soares conquistó cuatro títulos ATP (Niza 2010, Sao Paulo y Santiago en 2011 y Estocolmo en 2012), además de alcanzar varias finales juntos.

Sin embargo, no es fácil para Soares elegir quién ha sido la persona más influyente en su carrera: "Es imposible decir sólo una, mis padres y mi mujer siempre me han apoyado. En un deporte como el tenis, en el que, con frecuencia, pasas por malos momentos , te das cuenta de las personas que realmente están a tu lado. Ellos siempre han estado conmigo, no han dejado de creer en mí ni un sólo día", aseguró Soares. Una de las personas a las que se refiere es su primer entrenador, Thomas Cook. "Empecé a entrenar con él a los once años. Fue la primera persona con la que hablé que había sido tenista profesional. Eso fue muy importante para mí, poder hablar con alguien que había jugado los grandes torneos, saber qué se siente, fue muy especial", sostuvo.

El camino de Bruno Soares en el deporte de la raqueta ha sido de todo menos fácil. Tras unos primeros años difíciles, en 2008 todo empezó a cambiar. Aquel año, Soares alcanzó las semifinales de Roland Garros en la modalidad de dobles. "Después de aquello lo tuve muy claro. Podía llegar a ser muy bueno en dobles". Y no se equivocó. Justo una semana después de caer en esas semifinales en París, el brasileño se alzaba con su primer título ATP en Nottingham con el tenista de Zimbabue Kevin Ullyett como pareja. "Cada torneo, cada momento en la pista en la que consigues ganar se celebra de manera distinta, ya sea un Future o un Challenger, eso es parte del proceso para llegar a la cima", afirmó Soares.

Tras cuatro exitosos años con el austríaco Alexander Peya, con el que ganó hasta 12 títulos ATP, Soares inició una nueva etapa junto al británico Jamie Murray este año. Un año que ha resultado inolvidable para ambos. Juntos han conquistado sus primeros dos títulos de Grand Slam, el Open de Australia y el US Open y como colofón han terminado el 2016 como los números uno del mundo.

"Cuando empiezas a jugar con otra persona, no es fácil. No sabes qué resultado vas a obtener", dijó Soares, que recordó cómo fue su victoria junto a Murray en Australia a finales de enero. "Ganamos Sidney y luego poder repetir en Australia, sin duda, fue lo más especial de la temporada. Fue un choque muy complicado, empezamos perdiendo pero logramos remontar jugando muy bien. Ganar nuestro primer Grand Slam nos dio confianza y la seguridad de que la idea de jugar juntos había sido la correcta. Si seguíamos así podíamos lograr más cosas como esta", admitió el brasileño.

Todo estos logros que ha conseguido Soares durante este año le han otorgado un gran reconocimiento en su país. "La gente ha visto lo que hemos logrado, ganar dos Grand Slams, terminar el año como los mejores del mundo, es muy especial. Esto ha hecho que cada vez más brasileños se interesen por el tenis, y especialmente, por el dobles. Los niños empiezan a jugar al tenis cada vez más pronto y eso es probablemente el mejor legado que puedo dejar a mi país", declaró.

Para finalizar, Soares admitió que uno de sus objetivos para el año que viene es conquistar los cuatro 'Grandes', y en especial, Roland Garros. "Sería muy especial para mí y para todos los brasileños el poder ganar en París. Siempre hemos tenido mucho cariño hacia este torneo. Ojalá pueda completar el Grand Slam".