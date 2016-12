Del Potro duda en poder jugar el Open de Australia

Juan Martín Del Potro | Foto: Rodri J. Torrellas / VAVEL

Juan Martín Del Potro dio una rueda de prensa donde anunció que jugará dos partidos de exhibición ante David Ferrer. En esa rueda de prensa el tenista de Tandil puso en duda su participación en el Open de Australia. "Si soy inteligente, sé que para Australia y para mi primer torneo quedan 15 días de entrenamiento, ese objetivo no lo lograría y tal vez por jugar dos torneos que son importantes tengo que perder más tiempo y saltarme más torneos en otro momento". "El tenis me esperó dos años y me puede esperar un Australia Open más. Pero también sé que es un torneo importante y que si te va bien podés saltar mucho en el ránking y te podés acomodar para toda la temporada. Estoy con situaciones encontradas".

El doble medallista olímpico también puso en duda si jugaría la primera ronda de Copa Davis con Argentina ante Italia fuera de casa. "Voy a jugar donde me sienta bien. Ante Italia va a ser en polvo de ladrillo (tierra batida) y es una superficie que a mí me cuesta. Todavía no decidimos qué vamos a hacer, cuando estemos más tranquilos y en familia vamos a elegir mejor nuestro calendario". "En 2017 quiero disfrutar de estar sano y saber que tengo la tranquilidad de saber que por suerte la Copa Davis está en casa. Eso me deja muy tranquilo".

(Foto: Rodri J. Torrellas / VAVEL)

"Pude demostrar con mi experiencia que sí se puede. No lo elegí, me llegó. Dando lo mejor de mí y haciendo el sacrificio diario me toca ser ese ejemplo. Hoy es muy fácil frustrase, tirar la toalla y no seguir intentando. Ojalá la gente pueda tomar lo que me pasó en mi vida tenística como un ejemplo", comentó el ganador del torneo de Estocolmo.

El campeón del US Open en el año 2009 también comentó que para los amantes del tenis sería un lujo volver a ver a Roger Federer conquistar otro Grand Slam. "A mí también, como amante de este deporte, me gustaría ver que Federer gané otro Grand Slam, aunque no a mí. Que sea uno que yo no juegue".