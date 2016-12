Kvitova, hospitalizada tras un ataque en su casa

Google Plus

Petra Kvitova durante un partido | Foto: Stephen Fust - VAVEL

La tenista ganadora de Wimbledon hasta en dos ocasiones y que recientemente ha revalidado el título de campeona en la Copa Federación con su país, fue asaltada en su casa de Prostejov. Ha sufrido cortes en los dedos de su mano izquierda y se teme por el estado de sus tendones. Ha sido hospitalizada en un hospital en la ciudad de Brno. "Se trata de una acción criminal casual y Petra está ahora en manos de los médicos" señaló Karel Tejkl, portavoz de la federación en declaraciones que hizo a la agencia checa CTK, que confía en la labor de los médicos para que pueda recuperar de manera satisfactoria.

Los medios de información locales han informado de que el supuesto atacante logró entrar en el apartamento de la tenista número 11 del mundo bajo un pretexto falso y se llevó un bote de 200 euros en total. “Cuando intenté defenderme, fui gravemente herida en mi mano izquierda. Estoy sobresaltada, pero afortunadamente viva” afirmó la nacida en Bilovec.

“La herida es grave y necesitaré ver especialistas, pero si sabéis algo sobre mí es que soy fuerte y lucharé. Gracias por todo vuestro amor y apoyo” declaró posteriormente Kvitova que va a tener que pasar por quirófano porque los tendones de la mano en la que recibió el corte están afectados y espera volver a las pistas lo antes posible.

Esa misma mañana Petra había anunciado mediante un post en su página de Facebook que no podría disputar la Copa Hopman, torneo que se disputa en la ciudad australiana de Perth, debido a que sufre una rotura en uno de los huesos tarsianos del pie derecho. "Estoy muy decepcionada de no poder disputar la copa Hopman. La resonancia magnética muestra que la lesión está sanando, pero no tan rápido como quisiéramos". Así lo hizo saber a todos sus seguidores.