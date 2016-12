Robredo estará en Quito en 2017

Google Plus

Tommy Robredo durante el pasado Barcelona Open Banc Sabadell | Foto: Marc González - VAVEL

El comienzo de la nueva temporada tenística está a la vuelta de la esquina y son ya varios los torneos que comienzan a desvelar el plantel de jugadores que participarán en los respectivos eventos. Esta semana le ha tocado al Open de Quito (Ecuador), torneo de categoría 250 y que se celebrará como viene siendo habitual en las pistas del Club Jacarandá de Cumbayá del día 6 al 12 de febrero, inmediatamente después de la primera eliminatoria de la Copa Davis 2017.

Tommy Robredo ocupa actualmente la posición número 358 del ránking ATP Uno de los principales nombres que se van a dar cita en la capital ecuatoriana es el del español Tommy Robredo, ex número cinco del mundo, que ha decidido disputar por primera vez este torneo. A sus 34 años y tras pasar un nuevo calvario de continuas lesiones, el gerundense no ha perdido ni mucho menos su pasión por el tenis y tratará de superarse una vez más el año que viene. Históricamente, la gira sudamericana de tierra batida ha sido muy prolífica para el ganador de 12 títulos ATP. Tres de esos 12 triunfos los ha conquistado en tierras sudamericanas (Costa do Sauipe y Buenos Aires en 2009 y Santiago en 2011). Por lo tanto el español será uno de los principales atractivos tanto para el torneo como para el público local.

Tras estar durante un tiempo prolongado de baja por problemas físicos, Robredo se ha visto obligado a participar en el circuito Challenger para tratar así de coger el mayor ritmo de competición y confianza en su juego posibles. De ahí que tan sólo haya podido disputar ocho encuentros del calendario ATP, con dos victorias y seis derrotas.

Otros de los jugadores que estarán presentes en el torneo y que tratarán de suceder al dominicano Víctor Estrella Burgos, vencedor de las dos últimas ediciones, serán el croata Ivo Karlovic, el ucraniano Alexandr Dolgopolov y el serbio Janko Tipsarevic, números 20, 62 y 144 del mundo, respectivamente.