Lucas Pouille: "Siento que puedo hacer grandes cosas"

Lucas Pouille durante un partido en el Mutua Madrid Open. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Hace sólo doce meses se encontraba en el puesto número 78 del ránking ATP. Un año después ya se encuentra por derecho propio en la élite del tenis mundial. Hablamos del tenista francés Lucas Pouille, uno de los hombres que más han brillado con luz propia durante el 2016. Su innegable talento y juventud (sólo tiene 22 años) lo convierten en uno de los hombres a liderar este deporte en un futuro no demasiado lejano. Con el objetivo de seguir aprendiendo y creciendo en el deporte de la raqueta, el galo hizo las maletas hacia Dubai para aprender del mejor, Roger Federer, con el que ha estado compartiendo entrenamiento durante estos días.

Pouille ha finalizado el 2016 como el decimoquinto mejor jugador del mundo, con su primer título ATP (Metz) y 34 partidos ganados​ Pouille, que además tiene residencia oficial en Dubai, se desplazó hacia este lugar al considerarlo uno de los mejores lugares de entreno y preparación de cara a la próxima temporada. En declaraciones a la web Sport360, el galo repasó el que ha sido el mejor año hasta el momento de su corta carrera y desveló sus sensaciones de cara al 2017. "Me considero muy afortunado de haber tenido la oportunidad de entrenar con Roger. Sus ganas de seguir mejorando cada día, su ambición, eso ha sido lo que más me asombró. Fue muy emocionante poder entrenar con él", declaró Pouille, cuya admiración hacia el genio de Basilea es manifiesta, como no podía ser de otra manera.

Lucas Pouille es, probablemente, la gran esperanza francesa de cara al futuro. El galo desplegó un tenis brillante y muy completo durante el 2016, con resultados tan destacados como su primer título ATP en Metz, los cuartos de final tanto en Wimbledon como en el US Open (aquí venció a Rafa Nadal en octavos de final) y las semifinales del Masters 1000 de Roma. A pesar de su juventud, Pouille va sobrado de carácter y de ambición. "Los tenistas españoles están caracterizados por su entrega y lucha en la pista. Eso es algo que quizá no va del todo con nosotros los franceses. Yo quiero cambiar esa idea", afirmó el de Grande-Synthe.

Otra prueba de la madurez que ha mostrado el francés durante este año ha sido su balance contra los topten, cinco victorias por seis derrotas, rozando el 50% de victorias. "Tiene mucha fuerza mental, una tremenda capacidad de lucha y especialmente, cabeza fría en los momentos decisivos de los partidos, algo que juega mucho en su favor", sostiene su entrenador, Emmanuel Planque. Uno de los momentos en los que Pouille comenzó a mostrar su potencial fue en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, en la que dejó fuera al español David Ferrer, un encuentro que tanto Pouille como su entrenador no dudan en calificar como el punto de inflexión de la temporada. "Aquel día me di cuenta de lo que podía llegar a hacer. Fui consciente de que para poder dar mi mejor nivel tenía que concentrarme y olvidar rápido los errores. Simplemente tratar de mejorar constantemente".

Otras de las cuestiones por las que fue abordado el francés fue acerca del actual número uno del mundo, el escocés Andy Murray, un jugador ante el que Pouille ha caído tres veces este año y de manera muy contundente. "No estoy sorprendido de que Andy haya alcanzado el número uno. Los partidos que he disputado contra él no han sido muy diferentes, tuve mis oportunidades pero la verdad es que me quedé muy lejos en el marcador. Tengo que analizar tranquilamente esos partidos para comprender lo que debe hacer un número uno del mundo", reconoció Pouille, que tan sólo ha podido hacer diez juegos en sus tres choques ante el escocés.

Lo que está fuera de toda duda es la motivación y la pasión que siente Pouille cada vez que juega al tenis, algo que queda en evidencia cuando habla de sus objetivos de cara al año que viene. "El año pasado no sabía con exactitud hacia dónde podía llegar, pero ahora siento que puedo hacer grandes cosas. Ya he alcanzado en dos ocasiones los cuartos de final en un Grand Slam. Sé que si sigo trabajando duro puedo rebasar esa línea y por qué no ganar. Estoy deseando que empiece la temporada y de estar ya en la pista jugando", finalizó.