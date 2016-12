Bhupathi y Medvedev, nuevos capitanes ucranianos e indios de Copa Davis

Google Plus

Mahesh Bupathi como nuevo entrenador del equipo indio de Copa Davis | Foto: Zimbio

Grandes noticias para los amantes del tenis y sobre todo para los ucranianos e indios. Han salido a la luz los nombres de Andrei Medvedev y Mahesh Bhupathi como elegidos para liderar a sus respectivos países en las eliminatorias de Copa Davis.

En primer lugar, nacido en Kiev, ex jugador que llegó a estar entre los cinco mejores del ránking ATP en 1999 teniendo como actuación estrella unas semifinales en Roland Garros ese mismo año. Capitaneará a un equipo que no consiguió el ascenso tras su derrota ante una débil Japón que acudía sin su mayor estandarte Kei Nishikori. No se espera un cambio radical en la convocatoria, Marchenko y Dolgopolov seguirán liderando a un equipo que busca el ansiado ascenso de grupo.

Por otro lado, uno de los mejores doblistas de la última década y referente en el deporte indio, Mahesh Bhupathi se retiró en 2012 y era un gran especialista en la modalidad de dobles formando una de las mejores parejas del circuito junto a Leander Paes, actual líder del equipo de Copa Davis indio.

Esta decisión ha acarreado una gran polémica ya que la relación entre el nuevo capitán y su ex pareja de dobles no es la mejor que se puede tener ya que han habido varios conflictos tras su separación como pareja de dobles. La federación india de tenis ha ratificado la decisión y ha comunicado que no es necerario hablar con los jugadores para tomar la decisión y espera que mejore la relación por el bien del equipo.

Mahesh Bhupathi, sustituirá al actual capitán Anand Amritaj que se despide de su puesto tras la eliminatoria ante Nueva Zelanda. Con estas elecciones, los aficionados de ambos países están confiados y no pueden esperar a ver a sus correspondientes países disputar las eliminatorias con sus nuevos capitanes, ambos con ganas de comenzar con buen pie.