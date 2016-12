Ivan Dodig será baja en el Croacia - España de la Copa Davis

Ivan Dodig en la final de la Copa Davis 2016 | Foto: EMOL

No ha terminado el año, y ya hay malas noticias para el conjunto croata de Copa Davis, y es que su experimentado jugador de dobles, Ivan Dodig, anunció esta pasada semana que no jugará contra la selección comanada por Conchita Martínez en la primera ronda del Grupo Mundial de la Copa Davis 2017, una eliminatoria que se disputará desde el viernes 3 al domingo 5 de febrero.

El que actualmente es número trece del mundo en el ránking de dobles, alegó como motivo de su baja que prefiere dedicarse a los torneos del circuito ATP. Como novedad, Dodig formará tándem en 2017 con otro español, Marcel Granollers, tras cambiar su pareja, el brasileño Marcelo Melo, con el que ha estado jugando durante varios años y con el que ha conseguido lograr grandes triunfos.

El tenista de 31 años señaló que esta decisión no es definitiva y que en el futuro le gustaría volver a formar parte del equipo croata: "Mi estado de salud no me permite los torneos y la Copa Davis a la vez", confesaba el jugador balcánico: "Sobre todo después de jugar tantos encuentros como los que he jugado este año", proseguía Dodig: "Por eso he tomado esta decisión, aunque me ha resultado muy difícil", admitía triste el experimentado doblista croata.

En lo que ha sido su última, y reciente aparición en la Copa Davis, Ivan Dodig formó pareja junto a Marin Cilic, venciendo al tándem formado por los argentinos Juan Martín del Potro y Leonardo Mayer en el partido de dobles de la final dando así el segundo punto de la eliminatoria al bando local, pero por desgracia para ellos la eliminatoria se acabó saldando con el triunfo argentino. De momento, se desconoce la composición del equipo croata, pero ya se ha dado a concoer la sede, la cudad de Osijek ha sido la elegida.