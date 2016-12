La hoja de ruta de Muguruza hasta la mitad de 2017 sale a la luz

Google Plus

Garbiñe Muguruza durante uno de sus entrenamientos la pasada temporada | Foto: Jordi Echevarria - VAVEL

Poco a poco 2016 se va terminando, y como no podía ser de otra manera, la gran parte de los tenistas están inmersos en la preparación de la nueva temporada, lo cual hace que los calendarios de los mejores tenistas empiecen a salir a la luz. Buscando reencontrar las sensaciones perdidas durante este último año, Muguruza afronta una temporada ilusionante, para la cual ha preparado un calendario que tendrá fin en Junio, donde dará a conocer el resto de torneos que disputará en la segunda parte del año. Tras no conseguir obtener apenas puntos en el final de este último año, Garbiñe tendrá ante sí en la primera parte del 2017 un sinfín de puntos que defender, lo cual hace que su preparación deba ser aún más exhaustiva.

Trece torneos hasta Junio

La primera parada de esta nueva temporada para Muguruza llegará en un par de semanas, cuando la hispano venezolana ponga rumbo a Oceanía para disputar su primer torneo en Brisbane, cita en la que esta pasada temporada cayó en su primer partido en segunda ronda, no teniendo que defender puntos por ende, siguiendo su campaña en el Open de Australia, torneo que en 2016 le vio llegar hasta una decepcionante tercera ronda, con solo 130 puntos que defender. Estos dos serán los únicos eventos en los que tome partida Muguruza en Enero, para que ya inmersa en Febrero, Garbiñe compita en Doha y Dubái, torneos en los que esta pasada temporada caía en cuartos de final y segunda ronda respectivamente, obteniendo por tanto 191 puntos que defender entre ambos compromisos.

En sus primeros cuatro torneos del curso Muguruza deberá hacer frente a 322 puntos, una ínfima cantidad, que de mejorar aumentará mucho sus posibilidades de adelantar puestos en el ránking WTA. El World Day of Tennis en Nueva York será el primer compromiso de Marzo para la hispano venezolana, continuando en suelo americano para disputar el Premier Mandatory de Indian Wells, donde tan solo defiende diez puntos tras su caída en segunda ronda en 2016, y lo cerrará en Miami, donde caía en cuarta ronda para obtener tan solo 120 puntos. El único torneo que verá a Muguruza en Abril será Stuttgart, donde en este 2016 100 fueron los puntos que logró la hispano venezolana al perder en cuartos de final contra Petra Kvitova.

Roma y Roland Garros, en Mayo, serán los torneos donde más puntos defienda Muguruza

La aparición de la tierra batida llevará en Mayo a la tenista hispano venezolana a comparecer en primer lugar en Madrid, el torneo de casa, donde defenderá 65 puntos de su caída en segunda ronda, para que Roma sea su siguiente destino, cita en la que tendrá que hacer frente a ni más ni menos que 350 puntos, los correspondientes a las semifinales de este último año, quedando Roland Garros como el último torneo del mes, siendo su gran evento del año, defendiendo la friolera de 2.000 puntos al conquistar el título frente a Serena Williams esta pasada temporada. Para llegar a la mitad de temporada, Muguruza cambiará de superficie dirigiéndose a Birmingham y Wimbledon, donde sobre la hierba inglesa no defenderá ningún punto al haber disputado este último año un torneo en Mallorca, perdiendo el punto que había logrado, para que en el tercer Grand Slam del año, Garbiñe acuda al All England Club tras no haber sido capaz de superar la segunda ronda esta última campaña.