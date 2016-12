Carla Suárez: "La muñeca se encuentra bastante bien"

Google Plus

Carla Suárez durante un partido en 2016 Foto: Zimbio

Carla Suárez ha vuelto a demostrar un año más que se encuentra entre las mejores tenistas del mundo. Pero en esta temporada dio un paso más. La canaria ganó el torneo más importante de su carrera: el WTA Premier 5 de Doha venciendo en la final a la prometedora Jelena Ostapenko. También consiguió ayudada por Garbiñe Muguruza devolver a España al Grupo Mundial de la Copa Federación.

La española acabó la temporada lesionada de la muñeca. Esta lesión le impidió acudir al último torneo de la temporada, el WTA Elite Trophy que reúne a las ocho mejores tenistas que no han acudido a las Finales de la WTA. Sin embargo, Carla confirma que la tiene recuperada: "La muñeca se encuentra bastante bien. Comencé la pretemporada sin molestias y hasta el día de hoy sigue siendo el caso. No me está afectando para nada de cara a preparar 2017".

Temporada agridulce

Carla jugó a gran nivel el año pasado, sobre todo a principio de la temporada. Pero la española siempre quiere más: "Ha sido una temporada positiva pero siempre aspiras y quieres más. En algunos momentos de la temporada se te queda un mal sabor de boca, pero hay que aceptarlo e intentar mejorarlo de cara a 2017".

Si algo no ha conseguido la segunda mejor tenista española del momento ha sido ganar muchos partidos contra las jugadoras más fuertes del mundo. Eso es algo que la canaria tiene muy en cuenta, y que quiere mejorar de cara al año que viene: "Es uno de los aspectos a mejorar de cara al año que viene. Intentar llegar más fresca y eso hará que pueda competir mejor contra las mejores raquetas del mundo. Ese balance hay que intentar mejorarlo, aún sabiendo de la dificultad que hay en este tipo de partidos".

Carla quiere dar en el 2017 ese paso que le hará estar siempre con las mejores. La mejor jugadora de la temporada ha sido sin duda Angelique Kerber. La alemana jugó un gran tenis que sorprendió a todo el mundo, incluida la jugadora española: "Sí que me ha sorprendido, está claro. Los resultados de Kerber este año han estado al alcance de muy pocas en la historia del tenis. Se merece totalmente el número uno".

España tiene un gran equipo en la Copa Federación. Sus dos principales jugadoras: Garbiñe Muguruza y la propia Carla Suárez han estado en el top-10 a lo largo de toda la temporada. Además, ambas funcionan en el dobles y el país tiene otras jugadoras a tener en cuenta como Lara Arruabarreña, Sara Sorribes etc. Esto hace que las españolas sean consideradas cómo una de las parejas favoritas para hacerse con el trofeo. A pesar de ello, Carla mantiene los pies en la tierra: "El objetivo en 2017 es pasar la primera eliminatoria y luego volveremos a hablar. Está claro que intentar levantar el título está en la mente de todas, sabiendo la dificultad de esa primera eliminatoria".

Para acabar la entrevista, Carla habló sobre lo que suele hacer en los meses de descanso: "Cuando estoy en casa aprovecho para descansar, estar con la familia y los amigos, ir a la playa y disfrutar de la comida española". También comentó lo que suele hacer entre los partidos: "Me gusta mucho leer, ver series o películas que hacen que el tiempo pase mucho más rápido. Si en la ciudad a la que voy hay zoo o aquarium, me gusta visitarlo".