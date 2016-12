Petra Kvitova: "Haré todo lo posible para volver al deporte que amo"

Petra Kvitova durante un evento en 2016 | Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

A sus veintiséis años, y con muchas tardes de gloria por delante, Petra Kvitova cerraba el 2016 en Wuhan, conquistando un cetro que le quitaba presión de encima para firmar unos cuartos de final en Beijing y una nueva final en Luxemburgo, la cual perdía frente a la local Mónica Niculescu, quitándose el mal sabor de boca sufrido con una nueva final en Zhuhai, logrando el título. La undécima cabeza de serie de la WTA tenía ante sí una temporada fabulosa, con retos ambiciosos que rápidamente se han truncado. Esta semana la tenista checa tuvo que ser operada de una herida en la mano que sufrió por un ataque con arma blanca este martes en su casa de Prostejov, en el este de la República Checa, por un intruso que forcejeó con ella para robarle. Seis serán los meses que tendrá que estar de baja Petra, regresando a priori para disputar la segunda parte de la próxima temporada, lo cual le hará perder alrededor de 1.000 puntos, y por ende, ceder muchas posiciones en el ránking WTA.

"No ha habido complicaciones, y todo va como debería ir, los médicos pusieron un empeño especial, y por eso tardó tanto la operación"

Tras salir del hospital después de operarse, Kvitova aparecía en rueda de prensa con la mano vendada, sintiéndose muy contenta por el hecho de poder volver a mover los dedos, su mayor regalo de navidad a tan solo un día de Nochebuena. "Hoy pude mover los dedos, ha sido el mejor regalo de Navidad sentir los dedos, me siento cada vez mejor y me alegro de no tener que pasar la Navidad en el hospital. No ha habido complicaciones, y todo va como debería ir, los médicos pusieron un empeño especial, y por eso tardó tanto la operación, haré todo lo posible para volver al deporte que amo, no me queda otra cosa que esperar, me da igual lo que tarde, pero quiero volver y haré todo lo posible", comentó sonriente ante los medios de comunicación.

Por su parte, el portavoz del equipo checo de la Copa Federación, Karel Tejkal, compareció ante los medios para anunciar cuales fueron las partes de la mano por las cuales tuvo que ser operada Petra Kvitova, y de las cuales tendrá que recuperarse durante los próximos seis meses, tiempo que estará de baja en el ámbito tenístico. "Tenía lastimada la parte intermedia de los cinco dedos de la mano izquierda, y dos nervios", explicó.