Ferrer: "Intentaré mejorar en 2017"

David Ferrer durante el último Masters 100 de Madrid. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

Los años no pasan en balde. Y para David Ferrer no ha sido una excepción. Después de muchos años terminando las temporadas dentro de la élite del tenis masculino e incluso como el mejor tenista español, este año "Ferru", aunque no lo pareciera por su gran rendimiento e inconmensurable entrega en la pista, se ha vuelto humano, finalizando el 2016 en su posición más baja, el 20º del mundo, desde 2008. Aún así el de Jávea, en declaraciones al diario AS, se muestra optimista de cara al año que viene, una temporada en la que tratará de mejorar lo realizado durante este año.

Por primera vez desde 2009, Ferrer ha finalizado la temporada sin ningún ATP en su palmarés ​ "Tengo 34 años y desde 2010 siempre me había mantenido en el top ten, pero este año no ha sido tan bueno y he retrocedido hasta el número 20. Pero esto es algo que me motiva y me ilusiona de cara a la próxima temporada. Es un nuevo reto para mí, el intentar mejorar en 2017. Hay muchos jugadores jóvenes pisando fuerte, pero no es excusa, el tenis es de los deportes más justos que hay. Tengo el ránking que merezco", afirmó el alicantino.

El español también fue preguntado por si volverá a jugar la Copa Davis con España, al tiempo que tocó otros temas como la renovación de la capitana, Conchita Martínez, y de lo que puede depararle a su amigo Rafa Nadal en el futuro. "Si Conchita requiere mis servicios, allí estaré. Este año hemos vuelto a la élite, un lugar en el que siempre deberíamos haber estado. El año que viene tendremos que continuar con esta tónica. Conchita lo ha hecho muy bien en el tiempo que lleva de capitana. Cogió al equipo en un momento muy difícil y creo que es justo que haya renovado. Nadal ha tenido mala suerte con las lesiones, pero a pesar de eso, sigue estando entre los diez mejores. En Roland Garros, cuando mejor forma presentaba, vino lo de la muñeca y ese tiempo que estuvo parado le hizo perder regularidad. Lo más importante es que Rafa tiene ilusión y ganas de volver a ganar otro Grand Slam, estará arriba", declaró.

Por último, Ferrer analizó la pugna que mantienen el escocés Andy Murray y el serbio Novak Djokovic por el número uno mundial y afirmó que en los últimos tiempos se está dando un cambio generacional en el tenis. "El año que viene será muy interesante, sobre todo para el espectador. Hay una gran generación que está despuntando. Jugadores como Kyrgios, Thiem o Zverev, apenas tienen 20 años y cuentan con una gran progresión. También hay un nuevo número uno del mundo, que es Murray. Después de mucho tiempo estando detrás de Djokovic, Nadal y Federer, ha sabido aprovechar su momento jugando muy bien este año. También ha influido el hecho de que Djokovic cada vez ha tenido más presión, no es fácil aguantar tanto tiempo de número uno. Es normal que haya bajado un poco su nivel. El año que viene, sin la presión de defender el número uno del mundo, probablemente jugará más suelto de lo que lo ha hecho en los últimos meses", finalizó el de Jávea.