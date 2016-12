Ashleigh Barty recibe wildcard para jugar en Brisbane y en el Open de Australia

Google Plus

Ashleigh Barty durante el Us Open 2014. Foto : Zimbio

Tan solo tiene 20 años, pero la carrera de Ashleigh Barty está llena de aventuras. Con 14 años ganó su primer partido como profesional y estaba considerada una de las mayores promesas mundiales. Con 15 años ganó Wimbledon en la categoría junior. Antes de cumplir los 16 años, ya había ganado varios torneos ITF y tenía victorias de prestigio como la que consiguió en la Copa Hopman frente a la italiana Francesca Schiavone, pero nunca acabó de dar el paso frente a las mejores tenistas del mundo. Quizás porque solo tenía 18 años, o porque era en la modalidad de dobles donde estaba teniendo más éxito.

Y es que con tan solo 16 años llegó a la final del Open de Australia en la categoría de dobles. Pero no quedó ahí, ese mismo año llegó también a la final de Roland Garros y del US Open junto con Casey Dellacqua.

Ahora es una jugadora más madura y empezará de cero su carrera Algo realmente increíble, con tan solo 17 años ya era finalista de tres Grand Slams, pero no había podido conseguir la victoria en ninguna de las finales. Sorprendentemente, en 2014 decidió tomarse un respiro del tenis y se dedicó al cricket de forma profesional.

Barty no solo es una gran jugadora de individuales, también es una de las tenistas con mayores recursos para jugar dobles

Pero ha vuelto este año, jugando de forma intermitente. Ahora en 2017 empezará la temporada tras una buena preparación y está dispuesta a cumplir los pronósticos que había sobre ella hace unos años. De momento, disputará los cuadros finales de Brisbane y del Open de Australia gracias a sendas Wild Cards que ha recibido de dichos torneos. Barty no tiene techo, puede llegar a ser una de las mejores doblistas del mundo en cualquier momento, pero además, no sorprendería a nadie que se metiese entre las 30 mejores jugadoras del mundo en individuales este mismo año. Está por ver si el cricket frenó su proyección o le ha hecho volver a jugar a tenis con más ganas.