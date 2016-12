Nick Kyrgios: "Necesito romper con un largo y difícil año"

Google Plus

Nick Kyrgios golpeando una bola de revés. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas-VAVEL

El australiano ha cosechado un año lleno de subidas y bajadas, es uno de los más polémicos en el circuito ATP por sus actuaciones impropias de un jugador de tenis. Así pues, dice sentirse más centrado en el tenis y de cara a la siguiente temporada ser más bueno. Llega el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada. Ante su gente, es una buena toma de contacto para ver si en su juego se ven reflejadas sus palabras.

En una entrevista concedida a Farifax Media, Kyrgios valora su mejoría los últimos meses. "Estoy trabajando para estar tranquilo y ocuparme sólo de mis asuntos", comentó. Para ello, aceptó ser tratado por un psicólogo impuesto por la ATP para que se viese reducida su sanción. Éste le ayudó y pidió perdón por lo ocurrido. Su sanción era de ocho semanas y la ATP la redujo a tres semanas debido a que se puso en manos de un psicólogo deportivo.

Era el pasado mes de octubre, cuando Nick Kyrgios protagonizó el momento más polémico de la temporada. Ante Mischa Zverev, en segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai Nick Kyrgios hizo todo lo que no se debe hacer en una pista de tenis. Jugó andando durante puntos y tiró el juego, literalmente. Además, la grada le reprochó su actitud y éste se encaró con algunos espectadores, incluso con el juez de silla. Recibió la máxima sanción, 10.000 dólares por falta de combatividad, 5.000 dólares por abuso verbal y 1.500 dólares más por conducta poco deportiva. Desde entonces, no quiso jugar un torneo más en la temporada.

"He aprendido a manejar mejor mi tiempo, mi agenda, como ayuda para recuperar la frescura física y mental. El interés masivo de los medios de comunicación no es algo fácil, algo a lo que no estaba acostumbrado", afirmó Kyrgios.

Con 21 años, y una larga carrera como profesional, y mucho tenis en su raqueta. Nick Kyrgios, sólo debe asentar la cabeza y conseguirá todo lo que se proponga. Este año, levantó tres títulos. En febrero, consiguió su primer título de la carrera como profesional en el ATP 250 de Marsella sin ceder un set en todo el torneo. Le siguieron, Atlanta y Tokio.

Actualmente, ocupa el número 13 en el ránking ATP. Está llamado a ser uno de los jugadores importantes que conformen la nueva generación. "Me voy a dejar la vida intentando llegar arriba, sin duda alguna", concluyó.