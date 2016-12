Pablo Carreño se divierte en Gijón

Pablo Carreño durante la exhibición en el Naútico gijonés | Foto: Diego Blanco - VAVEL

Poco a poco 2016 se va terminando, y como no podía ser de otra manera, los jugadores profesionales se preparan con ganas e ilusión para disputar la próxima campaña, pero siempre hay un hueco para realizar actos benéficos en sus ciudades. En este caso, el número treinta del ránking ATP, Pablo Carreño, fue el encargado de hacer acto de presencia en los Jardines del Naútico este pasado sábado, día de Nochebuena. El fin del acto, poder compartir un intercambio de golpes con los más jóvenes, realizándose al final del acto un sinfín de fotos, firma de autógrafos y por además, un obsequio de una de las camisetas con las que entrena, la cual se encargó de dedicar personalmente al ganador. Los pequeños se fueron felices a casa al haber podido estar junto a su estrella intercambiando un bello peloteo.

Alrededor de treinta fueron los niños y niñas que se dejaron caer por el Naútico para que pasado un cuarto de hora sobre las cinco de la tarde, por el paseo de la playa de San Lorenzo apareciera ni más ni menos que Pablo Carreño, quien después de despojarse de su abrigo saltaba a pista, haciéndose fotos con los jóvenes que habían acudido al evento, además de con los monitores que desde las doce de la mañana hacían disfrutar a los más jóvenes. Desde los menos experimentados, cogiendo una raqueta por primera ocasión, hasta los que ya llevaban un tiempo jugando, Carreño se encargó de pelotear con todos ellos, consiguiendo varios ganarle algún punto, rodeado en todo momento el evento por un clima fabuloso de felicidad en un evento organizado por la Escuela de Tenis Rosa Domínguez.

"Ha sido el mejor año de mi carrera, espectacular, he tenido momentos muy buenos y momentos muy difíciles"

No solo se encargó de jugar al tenis, y es que Carreño también atendió a los medios de comunicación que se daban cita en el Naútico, elogiando el evento realizado, asumiendo el hecho de que Asturias no sea la ciudad más cómoda para jugar al tenis. "Pasar las Navidades es casa es bonito, tengo muy poco tiempo para poder estar con la familia y me gusta estar por Gijón, me hace ilusión fomentar el tenis y más en mi ciudad, porque soy consciente de que Asturias es difícil para jugar al tenis por la climatología y las instalaciones, no hay muchas pistas cubiertas y es complicado, aunque aún así, hay mucha cantera, hay muchos niños que practican este deporte y eso es importante", comentó sonriente. Para terminar, Pablo pone la mirada en 2017, un año que debe ser muy importante para él. "Ha sido el mejor año de mi carrera, espectacular, he tenido momentos muy buenos y momentos muy difíciles, tengo ganas de comenzar la nueva temporada, es factible mejorar el 2016, las expectativas tienen que ser altas, hay margen de mejora para hacer buenos resultados", concluyó.