Eugenie Bouchard regresa con Thomas Högstedt

Eugenie Bouchard después de golpear una bola | Foto: Stephen Furst - VAVEL

A mediados del mes de diciembre, se daba la noticia de que la joven, y mediática, tenista canadiense Eugenie Bouchard podría haber estado trabajando de nuevo con el sueco Thomas Högstedt; todo ello según Open Court, tal y como recogía Tennis.com.

La prueba de ello fueron unas imágenes de ambos entrenando juntos en Florida durante esta pretemporada. Ambos ya estuvieron juntos en la pasada campaña, hasta que la canadiense decidiera volver con Nick Saviano y el sueco formara parte del equipo de la estadounidense Madison Keys.

Pues bien. Esos rumores se han hecho realidad después de que la propia jugadora canadiense lo confirmara de manera oficial en una entrevista. La quebecquesa comentó que la relación entre los dos no acabó de manera definitiva. Sólo que hubo un pequeño parón en su colaboración.

Eugenie se siente muy feliz de poder estar de nuevo junto a él y trabajar de nuevo. "No hay muchos entrenadores en el mundo, y los que son muy buenos ya están cogidos", comentaba Bouchard: "Estoy muy contenta de que Thomas haya querido volver a trabajar conmigo", declaraba una Bouchard muy sonriente.

En la entrevista, también confesó que no puede estar mucho tiempo en el dique seco, ya que tras muchos días sin entrenar, tiene la sensación como de que la faltaba algo y que espera tener un mejor 2017 después de un año francamente malo: "Me sentía muy quemada mentalmente", confesaba la canadense: "Ese estrés mental de verme obligada a viajar cada semana de una ciudad a otra, y todo ello sin tener tiempo para poder descansar o entrenar, me hizo sentir muy cansada y exhausta", recordaba la tenista.

Eugenie Bouchard volverá a poner su confianza en el entrenador sueco con el firme propósito de escalar puestos en el ránking y volver a ser una jugadora competitiva como ya demostró en el glorioso 2014 que vivió donde logró hacer unas actuaciones magníficas en Grand Slams, llegando por ejemplo a la final de Wimbledon donde perdería con Petra Kvitova, en lo que sería el segundo entorchado de la checa en el jardín londinense.