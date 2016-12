Arantxa Parra quiere montar una agencia de viajes para tenistas

Google Plus

Arantxa Parra . Foto: Rodri J Torrellas

La tenista española va apurando sus horas dentro de las pistas de tenis, a la vez que desempeña su papel en el equipo de la Copa Davis y de la Copa Federación de España. "Después de participar en los Juegos Olímpicos de Río decidí que el final de mi carrera estaba cerca. Quiero acabarla en 2017, jugar mis últimos torneos y disfrutar un poco más en la pista", comenta Arantxa en Marca.

La valenciana comenzó a jugar al tenis a los 10 años, tras haberse inciado en el atletismo. Viajó a Barcelona para ponerse a las órdenes de Amancio Inquisidor, quien hoy entrena a Lara Arruabarrena. Lleva compitendo 16 temporadas en las que ha logrado alcanzar el puesto número 46 en el ranking WTA de individuales y el 22 en el de dobles, logrando un total de 11 títulos en esta categoría. "Ya me siento tenista a medias porque no estoy entrenando todo lo que debería. Después de las eliminatorias de Copa Davis y Copa Federación haré una pequeña pretemporada y espero poder jugar en Indian Wells. ¿Con Anabel Medina? Me gustaría, pero depende de si se recupera a tiempo" admite Arantxa

La tenista que actualmente reside en la ciudad condal ha decidido que no asistirá al Australian Open de este año, dado que quiere preparar los mejor posible los compromisos de Coracia y de la Republica Checa. Este (Australian Open) era uno de los torneos marcados en el calendario ya que no se lo saltaba desde el 2008. "Este año quería preparar bien los viajes a Croacia (Copa Davis) y República Checa (Copa Federación). Me gusta implicarme al 100% en cada cosa que hago y por ello decidí volcarme con los viajes, hoteles, desplazamientos y demás necesidades que tengan los equipos" dice la valenciana que quiere eguiir haciendo méritos para que la Federación de Tenis de España siga valorando su trabajo.

Con la renovación de Conchita Martínez como capitana, llevó consigo el nombramiento de Arantxa como nombramiento de delegada de la RFET. "Estoy muy ilusionada con esta nueva etapa. Es un puesto que me permite seguir vinculada con el tenis y en el que estaré ayudando a los que han sido mis compañeros", y respondió preguntas referentes a las tareas que desempeñará en su nuevo cargo. "A grosso modo se trata de coordinar las necesidades de los jugadores y cuerpo técnico cuando estemos fuera de España. La idea es que estén lo más cómodos posibles y que lleguen en las mejores condiciones a pista"