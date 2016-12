Sara Errani y Michele Montalbini vuelven a unir sus caminos

Google Plus

Sara Errani con la selección italiana de Copa Federación. Foto: VAVEL.com

Sara Errani ya tiene nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Tras romper una extensa relación de once años con el español Pablo Moreno y de no llegar a buen puerto su período de prueba con el belga Wim Fissette, la tenista de Bologna volverá a contar con el entrenador de su infancia, su compatriota Michele Montalbini. De 46 años, Montalbini ha contribuido decisivamente a la formación de Errani, al haberla tenido bajo su tutela cuando ésta daba sus primeros pasos en el mundo del tenis (de los ocho hasta los quince años).

Errani ha finalizado el 2016 en la posición número 49 del ránking de la WTA, con 21 partidos ganados por 24 perdidos​ La adaptación, por lo tanto, parece que no será un problema. A ambos, Errani y Montalbini, les une una relación de confianza y respeto mutuo, una relación que podría calificarse hasta casi familiar. No en vano, Montalbini declaró al diario de su país, el Corriere di Romagna, que Sara para él es como si fuera su hermana menor. Con la contratación de Montalbini, Errani da por completado el que va a ser su equipo de cara a 2017. Éste estará compuesto además de por Montalbini, por el ex entrenador profesional de fitness, Andrea Capodimonte, el fisioterapeuta Gianluca Savorani y el preparador físico Sergio Castellari.

Errani contará además, con otra ventaja. La italiana establecerá sus entrenamientos en Ravenna, concretamente en el Circolo Tennis Villa Bolis di Barbiano di Cotignola, a pocos minutos del lugar donde se encuentra el domicilio de Errani. Al respecto, la italiana declaró sentirse muy contenta de poder entrenar cerca de casa afirmando que en los últimos días ha trabajado muy intensamente y que se siente muy afortunada con su nuevo equipo técnico. Errani pondrá rumbo hacia Australia hoy mismo, día 26, para terminar su puesta a punto de cara a sus dos primeros compromisos del año, Brisbane y Hobart.

Tras un complicado 2016, en el que por primera vez en muchos años, Errani perdió más partidos de los que ganó y finalizando por los pelos en el top50 del ránking, el objetivo no puede ser otro que volver a sentir buenas sensaciones en pista para tratar, a base de buneos resultados, de subir poco a poco en la clasificación y regresar a la élite del tenis femenino, un lugar que había ocupado asiduamente durante las últimas temporadas.