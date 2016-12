Sam Groth: "Me han amenazado de muerte debido a las apuestas"

Google Plus

Sam Groth en el Open de Australia 2016 | Foto: ATP World Tour

El tenista australiano de 29 años de edad, Sam Groth, confesó en una entrevista para el medio australiano llamado The Weekend Australian, que ha estado recibiendo, y de manera constante, amenazas de muerte hacia su novia, familia y también hacia él mismo durante diferentes momentos de la temporada por parte de las personas que están metidas en el mundo de las apuestas.

"He estado hablando con la ATP y más dirigentes porque este año se han llegado a situaciones totalmente inaceptables", comentaba muy indignado Groth: "Ya no se trata de que sea un deporte, se trata de una vida humana, la tuya. Nunca en mi vida he visto nada semejante", aseguraba el tenista que actualmente se encuentra en el puesto 180 del ránkin ATP.

El australiano estará presente en Melbourne para disputar el primer Grand Slam de la temporada, el major de su país, el Open de Australia. Pese a haber perdido en el Play Off que disputan los jugadores locales para entrar en el torneo final a mediados de enero, la organización del torneo decidió tomar la decisión de concederle una Wild Card para disputar el cuadro final, premiando así a su jugador puesto que es uno de los iconos del tenis aussie.

Actualmente, Sam Groth ostenta a sus espaldas el galardón de haber conseguido el saque más rápido en la historia del tenis, logrando un saque directo a la escandalosa velocidad de 236 km/h, tremendo. El australiano prosiguió en la entrevista: "Cuando los insultos y las amenazas son hacia mi persona, soy capaz de poder manejar la situación. Hasta me río de ello", afirmaba entre ciertas risas el aussie: "Pero cuando ya comienzan a entrar en juego mi novia y mi familia, creo que se está llegando demasiado lejos con esto de las apuestas", finalizaba con rostro preocupado Groth.