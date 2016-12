Andy Roddick: "No he pensado en volver a las pistas de forma oficial"

Andy Roddick tras su último partido | Foto: Zimbio

El antiguo número uno del mundo comentó las polémicas palabras de John McEnroe, y es que el campeón de siete títulos de Grand Slam dijo que Andy Roddick estaría en el top 20 de la clasificación ATP si siguiera jugando en la actualidad. "Ví lo que dijo John y se lo agradezco. Sin embargo, intentarlo supondría muchísimo entrenamiento porque no es lo mismo jugar un día que hacerlo muchos seguidos. Sinceramente, creo que puedo competir contra los mejores del circuito un día o dos, pero la recuperación física y evitar los problemas de dolores en mi maltrecho hombro, evitarían que tuviera continuidad", comentó.

El campeón del US Open en el año 2003 también habló sobre si volvería a las pistas. "No he tenido ningún pensamiento en volver. Me gusta entrenar con jugadores profesionales para mantener alto mi ego pero no me planteo regresar al circuito", afirmó. Roddick mostró su optimismo sobre el futuro del tenis estadounidense. "Estamos construyendo un sistema muy eficaz a largo plazo, con jugadores menores de 20 años que están trabajando bien y tienen mucho potencial. No teníamos una hornada de tenistas tan amplia y talentosa desde hace 15 años. Necesitan un poco de tiempo, pero creo que en cuatro años estarán ahí", explicó.

New York Post le preguntó sobre Nick Kyrgios, uno de los tenistas más polémicos de la actualidad. "Te guste o no, la gente va a verle. La verdad es que yo tenía unos berrinches terribles en la pista, Courier y John también. Ahora la gente lo ve y se ríe. La gran diferencia entre Kyrgios y nosotros es el esfuerzo que metemos y la pasión que demostramos por este deporte. El mayor respeto que se puede tener por un deporte es dejarse la piel en la pista, independientemente de si se rompen raquetas, y eso es lo que debe trabajar Kyrgios", comentó.

Andy Roddick disputará unas exhibiciones junto a John McEnroe y Jim Courier, como también trabajará en sus proyectos sociales.