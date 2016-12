Martina Hingis: "Está difícil poder ganar otro Grand Slam, el nivel es alto"

Martina Hingis (Dani Mullor - VAVEL)

Martina Hingis ofreció una entrevista al medio suizo Blick donde empieza hablando sobre sus vacaciones. No soy una chica de playa. Me encanta el invierno, la nieve, las montañas, los lagos y ríos. Me gusta sentarme en frente de una chimenea de fuego".

De una forma breve pero directa la tenista helvética hace un repaso rápido del 2016. "No vivo tanto en el pasado. Evidentemente fue un buen año. Deportivamente pude ganar la medalla de plata con Timea Bacsinszky en los Juegos Olímpicos como uno de los momentos más destacados del año". La ex número uno del mundo, tanto en individuales como en dobles, habla sobre su vida personal y profesional. "Sí, estoy feliz. Nunca he perdido la actitud positiva y abierta. Los 36 años que tengo son una fantástica edad. Te ves madura y me siento incluso más atractiva".

Hingis admite que fu sorprendente la forma en la que entró al circuito WTA. "Comencé a ganar grandes cosas casi de un día para otro. Eso no siempre es fácil y tuve que pagar una gran cantidad de peajes. No siempre se puede controlar todo con 16 años. Siempre he sido una persona abierta y he conservado cierta despreocupación. Todavía quiero ver bondad en la gente. Por supuesto, soy más cuidadosa, especialmente con los medios de comunicación, pero quiero seguir siendo como soy, alguien emocional, con una gran cantidad de subidas y bajadas. Eso ayuda a veces, en el tenis, por ejemplo. La imprevisibilidad es parte de mi juego".

Martina admite que el carácter de la otra leyenda del tenis suizo, Roger Federer, le habría ayudado en alguna ocasión. "Somos dos personas muy diferentes. De alguna manera tengo la sensación de que el carácter de Roger me habría ayudado en algunas de mis experiencias. Él tiene todo bajo control, está como blindado. Yo no, no puedo ni quiero controlar todo hasta el último detalle".

Para terminar, la ganadora de cinco Grand Slams en individuales y de doce "Grandes" en dobles comenta sus años con Mirza y su futuro con CoCo Vandeweghe. "Tuve dos años maravillosos con Sania, pero ahora necesitaba un cambio. Llamé a Coco y le pregunté si quería jugar conmigo. Ganar algún Grand Slam estaría bien pero el nivel es alto, está difícil. Después de Australia veremos qué pasa".