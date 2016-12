Iñigo Cervantes: "El objetivo es mejorar mi mejor ránking"

Iñigo Cervantes golpeando de derecha una bola durante el US Open | Foto: Zimbio

A sus 27 años, el tenis español repasa su temporada en una entrevista concedida a Ubitennis.com. Tras una irrupción a nivel ATP, pudiendo disputar Grand Slams, Masters 1.000 y demás torneos. "Sí que tiene cosas muy positivas, pues he jugado la mayoría del año bien ATP, todos los Grand Slam, Master 1000 y fueron experiencias muy buenas”. Si bien es cierto que fueron buenas experiencias, el guipuzcoano destaca por sus participaciones a nivel Challenger en donde ha podido relucir su mejor tenis sumando títulos en su palmarés.

“Es una temporada que ha sido difícil. Ha sido complicada porque he estado muchos meses bastante rengueante con las lesiones, no he podido estar al cien por cien durante varios torneos”, dice Cervantes. Aún así, pese a las lesiones y no estar al cien por cien, el tenista español no se ha ido de vacío esta temporada. Consiguió levantar el título en el Challenger de Sevilla junto a Oriol Roca Batalla en la modalidad de dobles. A nivel individual, su mejor torneo fue el que disputó en el ATP de Hamburgo, logrando una gran victoria. “Sí, ahí gané uno de los mejores partidos a Alexander Zverev, que está 24 del mundo”, comenta Cervantes.

Foto: Zimbio

Llegó a ocupar el puesto 56 en el ránking, y para el siguiente año se marca como objetivo mejorarlo. “Pues, este año era mantenerme top 100 y prácticamente lo he conseguido, pero creo que no he llegado a mi tope, a mi máximo nivel. Entonces el objetivo tiene que ser mejorar semana a semana y obviamente mejorar el mejor ránking que tuve este año, que fue 56”. Actualmente, está el número 106 en el ránking ATP. Así pues, necesita cosechar buenos resultados para lograr el objetivo que se propone.

Juan Sebastián Martínez, su nuevo entrenador, va a ayudarle a mejorar para subir en el ránking. “Ya lo conocía y estoy con muchas ganas de entrenar y mejorar pequeños detalles que hacen más grande a un jugador”, afirma su entrenador, quien está con ganas de llevar a Iñigo Cervantes a lograr todo lo que se proponga. El tenista español opina sobre su mano derecha, “creo que él me va a mejorar aspectos técnicos que me hagan mejorar. Por ejemplo, el pocentaje de mi saque, hacer más daño y luego, ser un poco más agresivo en muchos tramos del partido”.

Foto: Zimbio

Iñigo Cervantes, quien comenzó a jugar a los seis años, ya es una realidad. Se considera un triunfador, “sí, por supuesto porque juego un deporte individual. Pero creo que me queda mucho, mucho por mejorar, por ganar”, concluyó Cervantes muy ambicioso de cara a la próxima temporada.