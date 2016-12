Karolina Pliskova: "Este año he tenido altibajos, el año pasado fue más sólido"

Foto: WTA

En el mes de Agosto se pudo notar la evolución de la joven tenista checa. Karolina Pliskova, si bien no comenzó el año de la mejor manera, consiguió que los resultados positivos se reflejaran en Cincinnati, logrando levantar el trofeo tras vencer a la número dos del mundo Angelique Kerber y evitando de esta manera que su rival se apoderara del primer puesto en el ránking de la WTA.

"Este año he tenido algunos altibajos, mientras que el año pasado fue más sólido. Fue diferente pero esta temporada he jugado torneos y partidos más grandes. Gané unos cuantos, perdí algunos y éste es el más grande de mi carrera", contó la tenista checa en referencia a su rendimiento esta temporada. Al mes siguiente de obtener el título norteamericano, Pliskova consiguió ser la octava mujer en derrotar a las hermanas Williams en un mismo torneo. "No hay nada más emocionante que vencer a ambas hermanas en Nueva York" lo dijo luego de vencer a Serena Williams por 6-2 y 7-6 (5) en la semifinal del Us Open. Previamente se había deshecho de Venus en octavos de final.

El último partido del certamen estadounidense lo tuvo nuevamente ante una rival que no iba a dar tregua, sobre todo por la posibilidad perdida semanas atrás. Nada más ni nada menos que Angelique Kerber, quien en un marco imponente como lo genera todo Grand Slam y con la experiencia que lleva derrotó finalmente 6-3, 4-6 y 6-4 a Pliskova en un emparejado acontecimiento.

También cabe destacar la hazaña que consiguió representando a su país en la Fed Cup, ganándole a Francia en la final junto a su compañera Strycova. Esta es la reflexión que hizo la joven teniendo en cuenta el año que se aproxima: "Conmigo todo tarda tiempo. El próximo año tal vez salga de la fase de grupos, ahora sé cómo es esto, me acostrumbré al sistema y seré más experimentada el próximo año. Espero volver".